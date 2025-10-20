Anuncian un “cambio de patrón atmosférico” que dejará chaparrones en Canarias

El patrón meteorológico en España ha cambiado este lunes tras la retirada del anticiclón situado sobre las islas británicas y el refuerzo del chorro polar, según ha informado Meteored.
Este nuevo escenario propiciará la entrada de varios frentes activos, que durante los próximos días dejarán lluvias significativas en buena parte del territorio peninsular.
El paso continuado de borrascas profundas por el Atlántico transportará hacia la Península masas de aire subtropical húmedo y templado, acompañadas de rachas intensas de viento, sobre todo en el norte peninsular.
Los modelos meteorológicos apuntan a la llegada de ríos de humedad —bandas alargadas de vapor de agua en movimiento— que incidirán especialmente sobre el noroeste.
Esta circulación atlántica se mantendrá activa gran parte de la semana. Sin embargo, a partir del sábado, las ondulaciones del chorro polar podrían originar vaguadas y, en consecuencia, una posible DANA.
Hasta 300 litros por metro cuadrado
Los mayores acumulados se prevén en Galicia, donde se esperan más de 200 litros por metro cuadrado en Pontevedra, con picos de hasta 300 l/m² en zonas concretas.
En Ourense, Lugo y A Coruña se superarán los 100 l/m², mientras que el modelo europeo también pronostica precipitaciones abundantes en las áreas montañosas del oeste de Zamora, Ourense y el suroeste de Asturias.
En algunas comarcas de Burgos, los registros podrían ser similares, aunque con mayor incertidumbre. En el Pirineo aragonés y navarro, así como en la Sierra Ibérica riojana y soriana, se estiman acumulados entre 50 y 60 l/m² en los puntos más expuestos al flujo del suroeste.
En Castilla y León, el País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja podrían recogerse entre 20 y 30 l/m², aunque en algunas zonas las cantidades serían menores por el efecto foehn, un fenómeno que seca y calienta el aire al descender por la ladera opuesta de las montañas.
El litoral sureste permanecerá, por el momento, al margen de las precipitaciones.
Chaparrones en Canarias
En el Archipiélago canario se esperan chaparrones aislados, mientras que en el sur y el este de la Península las lluvias serán escasas, un patrón habitual durante los temporales atlánticos.
Durante el fin de semana, la inestabilidad atmosférica podría incrementarse en las comunidades mediterráneas, con un repunte de las lluvias debido a la llegada de una vaguada y la entrada de vientos del noreste.
Temperaturas elevadas
El calor persistirá en el sureste peninsular durante los próximos días. Las temperaturas máximas se situarán entre 3 y 6 grados por encima de la media, alcanzando o superando los 30 ºC entre mañana y el viernes en Alicante, Málaga, Murcia y Valencia, y de forma puntual en Sevilla y Granada.
El descenso térmico se iniciará por el norte y tenderá a extenderse al conjunto del país a medida que avance el fin de semana.
Qué es un río atmosférico
Un río atmosférico es una banda estrecha y transitoria en la atmósfera que transporta grandes volúmenes de vapor de agua de forma horizontal. Este fenómeno suele estar asociado a una corriente en chorro de niveles bajos, situada por delante del frente frío de una borrasca. Cuando el flujo húmedo choca con zonas de relieve montañoso, las precipitaciones tienden a intensificarse en esas regiones.