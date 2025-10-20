La Aemet detalla las horas a las que podría llover más este lunes en Canarias

La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá intervalos nubosos en general. Sin embargo, aparecerán cielos nubosos durante las horas centrales en la vertiente sur, salvo en cumbres, donde se mantendrán despejados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, no se descartan precipitaciones débiles en el nordeste durante las horas nocturnas y en la vertiente sur, en concreto durante la segunda mitad del día.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 18 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado del nordeste, y tenderá a ser más intenso en extremos sureste y noroeste.
En el mar habrá en el nordeste, variable 1 a 3, principalmente noreste. Rizada o marejadilla. En el sureste, variable 1 o 2. En el resto, noreste 3 o 4 arreciando ocasionalmente a 5 mar adentro. Marejadilla, aumentando localmente a marejada mar adentro y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.
La predicción de la Aemet por islas para este lunes
TENERIFE
Intervalos nubosos en general, que tienden a cielos nubosos durante las horas centrales en la vertiente sur, salvo en cumbres que se mantiene con cielos despejados. No se descartan precipitaciones débiles en el nordeste durante las horas nocturnas y en la vertiente sur durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 22 27
LA GOMERA
Intervalos nubosos, más compactos en el norte y durante la tarde en zonas de interior especialmente de la vertiente sur. No se descartan precipitaciones débiles en el norte durante las horas nocturnas y en zonas de interior durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste, moderado en extremos sureste y noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de La Gomera 23 26
LA PALMA
Intervalos nubosos en general, que aumentarán a nuboso durante las horas centrales en el interior, salvo en cumbres que se mantiene poco nuboso. Baja probabilidad de lluvia débil y ocasional. Temperaturas con pocos cambios o con ligero ascenso de las máximas. Viento de flojo a moderado del nordeste, más intenso en las vertientes sureste y noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 19 26
EL HIERRO
Intervalos nubosos, más compactos en el norte y durante la tarde en zonas de interior especialmente de la vertiente sur. No se descartan precipitaciones débiles en el norte durante las horas nocturnas y en zonas de interior durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, más intenso en extremos sureste y noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 18 24
GRAN CANARIA
Nuboso en el norte sin descartar lluvia débil en horas nocturnas. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos en zonas de interior especialmente de la vertiente sur y con baja probabilidad de lluvia débil. Temperaturas con pocos cambios salvo algún ligero ascenso de las máximas. Viento de flojo a moderado del nordeste, más intenso en extremos sureste y noroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 22 26
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos que tenderán a nuboso a primeras y últimas horas y con apertura de claros durante las horas centrales. Baja probabilidad de lluvia débil y aislada en horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios o con ligeros ascensos de las máximas. Viento de flojo a moderado con predominio de la componente norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 19 26
LANZAROTE
Intervalos nubosos que tenderán a nuboso a primeras y últimas horas. Baja probabilidad de lluvia débil y aislada en horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios o con ligeros ascensos de las máximas. Viento flojo con predominio del régimen de brisas durante la primera mitad del día y de la componente norte durante la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 20 28