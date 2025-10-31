Susto entre los tinerfeños por ‘pequeños tornados’ en la costa: la Aemet zanja el misterio

Hace unos días, varios vecinos de la costa este de Tenerife observaron unas extrañas columnas giratorias sobre el mar, visibles desde distintos puntos entre Radazul y Bocacangrejo.
Las imágenes del fenómeno se difundieron rápidamente por redes sociales mientras crecía la intriga por si se trataba de pequeños tornados formados frente al litoral.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aaemet) ha confirmado este viernes, 31 de octubre, que lo visto desde tierra fueron en realidad tres tubas, un fenómeno atmosférico singular que se produjo el pasado 25 de octubre alrededor de las 10:10 horas y se mantuvo durante aproximadamente una hora.
Según la ficha oficial elaborada por el Centro Meteorológico de Aemet en Santa Cruz de Tenerife, el fenómeno se registró a unos tres kilómetros al este del puerto de Radazul, a una altitud de -40 metros.
La Agencia detalla que las tubas se formaron en el seno de un cúmulo con desarrollo vertical que se desplazaba hacia el noreste, muy próximo a la línea de costa. Durante ese tiempo, las estructuras nubosas mostraron rotación visible y llegaron a tocar ligeramente la superficie del agua, sin provocar daños.
El fenómeno ha sido validado por el Jefe de Climatología y Atención a Usuarios, Ricardo Sanz, y el informe pasará a formar parte del Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares (SINOBAS).
La Aemet subraya que este tipo de fenómenos, una vez verificados, se incorporan al sistema SINOBAS, encargado de recopilar y analizar observaciones atmosféricas singulares registradas en España.
¿Qué son esos ‘pequeños tornados’ y cómo se forman?
Una tuba es una columna de aire en rotación que se desarrolla bajo una nube de tipo cumuliforme. Aunque su aspecto recuerda al de un tornado, generalmente no llega a tocar tierra y su visibilidad se debe a la condensación del vapor de agua en el aire giratorio.
Este fenómeno se origina cuando existen condiciones de inestabilidad atmosférica y cambios de viento con la altura, lo que provoca un movimiento rotacional dentro de la nube. Si la columna llega a tocar el mar, se denomina manga marina.