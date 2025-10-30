Túnel del terror, escape room, food trucks y talleres: así se vivirá el Halloween ‘más aterrador’ de Tenerife

El Instituto Nuryana, en La Laguna, se transformará este Halloween en el Instituto del Terror, un evento que combinará un túnel del terror, un escape room y una zona exterior gratuita con actividades y gastronomía temática. La cita tendrá lugar los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, con pases diferenciados para público familiar y adulto.
El parking del centro educativo se convertirá en un recorrido guiado con siete escenas teatralizadas que recrean pasillos escalofriantes y aulas malditas. Los visitantes estarán acompañados por un guía y se enfrentarán a distintos personajes e historias interpretadas por actores profesionales y semiprofesionales, en un circuito con efectos especiales y escenografía cuidada.
El Túnel del Terror ofrece dos modalidades: el Pase Familiar, con sustos moderados (edad recomendada a partir de 10 años), y el Pase Adulto, con mayor carga de tensión y efectos más intensos. Los grupos serán de 12 a 15 personas y la duración aproximada del recorrido es de 20 a 25 minutos.
- Viernes 31 y sábado 1: Pase Familiar (16:00 a 20:00) y Pase Adulto (20:30 a 23:00)
- Domingo 2: Pase Familiar (10:00 a 16:00)
El precio de las entradas es de 10 euros para adultos (+18) y 8 euros para jóvenes (12 a 17 años). Además, pueden adquirirse utilizando el Bono Cultural.
En paralelo, el evento contará con un Escape Room, activo en el mismo recinto durante las mismas fechas. Se desarrollará en grupos de 4 a 6 personas, con una duración máxima de 45 minutos para resolver siete pruebas de lógica inspiradas en leyendas de La Laguna. Para participar, una vez comprado el ticket, los grupos deberán confirmar día y hora por WhatsApp en el número +34 682 13 02 51.
- Viernes 31 y sábado 1: de 16:00 a 22:00
- Domingo 2: de 10:00 a 16:00
Tanto la entrada al túnel como al escape room incluye acceso a talleres creativos y a un servicio de guardería con la primera hora gratuita.
El evento dispone también de una zona de acceso libre y gratuito, abierta a todo el público, con una oferta gastronómica de food trucks tematizadas, cuentos infantiles, cine al aire libre, sesiones de DJ y talleres de Halloween para todas las edades. Entre ellos, habrá pintacaras, tatuajes temporales, creación de bolsas de truco o trato, maquillaje de efectos especiales y diseño de tote bags.
Durante el fin de semana se celebrarán diversas actividades gratuitas:
- Viernes 31: cuentos infantiles a las 17:00 horas y sesión de DJ de 21:00 a 23:00
- Sábado 1: proyección infantil de 17:00 a 19:00 y cine de terror para adultos de 21:00 a 23:00
- Domingo 2: sesión de DJ de 12:00 a 13:00
En declaraciones a Diario de Avisos, la organización explicó que el Túnel del Terror no es un pasaje clásico de sobresaltos, sino una ruta teatralizada con enfoque psicológico, en la que los guías conducen a los grupos a través de diferentes escenas interpretadas por más de 40 actores, con un equipo técnico de alrededor de 30 personas.
“Queríamos hacer algo distinto, más narrativo, con historia y ambientación”, señalaron los responsables del evento, quienes cuentan con más de una década de experiencia en producciones teatrales y rutas escénicas en Canarias. La dirección artística corre a cargo de la compañía Troys Teatro, con Antonio Fumero al frente.
La organización destacó además la colaboración de los alumnos de primero de Bachillerato del Nuryana, que participarán en los talleres y la guardería, destinando los ingresos por este servicio —8 euros por hora adicional— a su viaje de fin de curso.
El Instituto del Terror aspira a ofrecer una experiencia completa para toda la familia, combinando entretenimiento, gastronomía y actividades educativas dentro del espíritu de Halloween.