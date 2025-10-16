sucesos

Vecinos de Güímar y Arico sienten un terremoto detectado entre Tenerife y Gran Canaria

El seísmo fue de magnitud de 2,9 y el IGN registra avisos desde localidades como El Escobonal y Los Abriguitos
Vecinos de Güímar y Arico sienten un terremoto detectado entre Tenerife y Gran Canaria
Vecinos de Güímar y Arico sienten un terremoto detectado entre Tenerife y Gran Canaria. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Vecinos de al menos dos municipios tinerfeños sintieron ayer un terremoto acaecido entre Tenerife y Gran Canaria que tuvo lugar segundos después de las cinco y media de la madrugada.

Así se recoge en la página oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN), donde además se informa de que el seísmo tuvo una magnitud de 2,9 y que su localización no es nueva en tal sentido, por cuanto se trata de la zona donde se encuentra el llamado volcán de Enmedio, que ya diera un susto morrocotudo a miles y miles de tinerfeños por un movimiento telúrico de mucha mayor intensidad acaecido en 1989.

  1. Una bola de fuego atraviesa el cielo de Tenerife: "Se escucharon explosiones"Una bola de fuego atraviesa el cielo de Canarias y, posteriormente, se produce un terremoto: “Se escucharon explosiones”
  2. Nuevo enjambre sísmico en Tenerife: 22 terremotos en 24 horasNuevo enjambre sísmico en Tenerife: 22 terremotos en “una zona nueva”

En concreto, los avisos registrados son de vecinos y/o vecinas de tres poblaciones isleñas: El Escobonal (Güímar), Los Abriguitos (Arico) y el propio Güímar.

Por supuesto, no constan daños de tipo alguno más allá de que, como le pasó a algún vecino y así lo constató este periódico, lo sintiese con la suficiente fuerza como para despertarse de inmediato: “¡Me puso en planta rápido!”, comentó. –

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas