Vecinos de Güímar y Arico sienten un terremoto detectado entre Tenerife y Gran Canaria

Vecinos de al menos dos municipios tinerfeños sintieron ayer un terremoto acaecido entre Tenerife y Gran Canaria que tuvo lugar segundos después de las cinco y media de la madrugada.
Así se recoge en la página oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN), donde además se informa de que el seísmo tuvo una magnitud de 2,9 y que su localización no es nueva en tal sentido, por cuanto se trata de la zona donde se encuentra el llamado volcán de Enmedio, que ya diera un susto morrocotudo a miles y miles de tinerfeños por un movimiento telúrico de mucha mayor intensidad acaecido en 1989.
En concreto, los avisos registrados son de vecinos y/o vecinas de tres poblaciones isleñas: El Escobonal (Güímar), Los Abriguitos (Arico) y el propio Güímar.
Por supuesto, no constan daños de tipo alguno más allá de que, como le pasó a algún vecino y así lo constató este periódico, lo sintiese con la suficiente fuerza como para despertarse de inmediato: “¡Me puso en planta rápido!”, comentó. –