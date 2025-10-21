Cae un punto de venta de droga en La Laguna: los agentes, estupefactos ante la cantidad de sustancias y dinero

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís establecido en el barrio de El Cardonal, en San Cristóbal de La Laguna.
En el marco de un operativo dirigido a la lucha contra el tráfico de drogas, los agentes recibieron diversas informaciones sobre un hombre que presuntamente se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes desde varios establecimientos del citado barrio.
Fruto de la investigación, pudieron constatar la existencia de un punto activo de venta de droga, lo que permitió desplegar un dispositivo específico que culminó con la identificación del presunto responsable y la recopilación de indicios suficientes que motivaron la autorización judicial para la entrada y registro en su domicilio.
Durante la intervención se incautaron 101 gramos de cocaína, 20 dosis de la misma sustancia, 600 gramos de hachís, 39 pastillas de éxtasis, 107 gramos de marihuana y 21.075 euros en efectivo.
El investigado fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y posteriormente pasó a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.
Colaboración ciudadana
La Policía Nacional mantiene su trabajo para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. En caso de contar con información, indicios o sospechas sobre este tipo de actividades, los ciudadanos pueden comunicarlo a través del correo antidroga@policia.es.