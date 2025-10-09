Un laboratorio de drogas sobre ruedas: así la fabricaban en un coche en Canarias

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un hombre que utilizaba su propio coche como laboratorio y punto de venta y distribución de drogas.
Según informa el cuerpo policial capitalino, fueron agentes de la UE-GOIA los que descubrieron este punto de venta de crack y heroína en el barrio de Zárate.
Los efectivos pudieron comprobar como un varón empleaba su propio vehículo como laboratorio y punto de venta, por lo que lo detuvieron tras una transacción y se incautaron de las sustancias estupefacientes.