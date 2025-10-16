El vídeo de delfines en Tenerife que divide opiniones en TikTok: ¿libertad o acoso a los animales marinos?

Un vídeo que muestra a un grupo de delfines nadando en libertad frente a la costa de Adeje, en Tenerife, se ha hecho viral en TikTok, donde ha reabierto el debate sobre el trato y la observación de los animales marinos. La escena ha sido compartida por el usuario @profesorjuanrod (Juan Armando).
“Mejor disfrutar de ellos en su hábitat y no en un parque encerrado. Ellos deciden si saltan, juegan, se aparean, comen, se van, regresan…”, escribió el docente.
Su reflexión ha generado una ola de reacciones entre los usuarios de la red social, muchos de los cuales coinciden en la necesidad de respetar el entorno natural y evitar la presencia excesiva de embarcaciones en las zonas donde habitan estos animales.
Entre los comentarios, varios internautas recordaron que los delfines, aunque puedan parecer tranquilos, sufren el ruido y el acercamiento constante de los barcos turísticos. “No les molesten, su hábitat natural no es estar rodeados de embarcaciones”, señalaba un usuario. Otro añadía: “Si los molestamos en su hábitat con ruidos y motores, al final se irán”.
Por otro lado, muchos comentarios celebraron la belleza del momento y el placer de observar a los delfines en mar abierto. “Qué gozada verlos en libertad”, escribía una internauta, mientras otro destacaba: “Gracias por fomentar el respeto hacia los animales”.
Tenerife, un punto clave para el avistamiento responsable
Las aguas del suroeste de Tenerife, especialmente frente a Adeje y Santiago del Teide, son uno de los pocos lugares del mundo donde residen poblaciones estables de delfines y calderones tropicales. Por ello, el Cabildo y varias organizaciones impulsan desde hace años programas de turismo responsable para minimizar el impacto de la navegación en su comportamiento.
El mensaje del profesor Juan Armando, compartido miles de veces, resume un sentimiento compartido por muchos canarios: la libertad de los animales marinos forma parte del patrimonio natural del Archipiélago y debe protegerse frente al turismo invasivo.
