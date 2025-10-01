Zapata: “Quien quiera visitar el Teide en horas punta deberá hacerlo en guagua”

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias Mariano Hernández Zapata, aseguró ayer que las personas que quieran visitar el Teide en las horas centrales del día, las de máxima afluencia, deberán hacerlo “única y exclusivamente” a través de guaguas lanzaderas.
Esta, según indicó, es la acción principal que se establece en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) aprobado el pasado lunes por el Patronato del Parque Nacional del Teide, que ahora deberá seguir su tramitación hasta la aprobación definitiva. “Ahora está en manos del Cabildo de Tenerife sacar adelante un plan de movilidad, con el que se han comprometido para que, cuanto antes, esas guaguas lanzaderas puedan estar en marcha”, señaló.
Zapata recordó que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha planteado que incluso antes del próximo verano podría estar ya funcionando este nuevo sistema e insistió en que “quien quiera pasar en vehículo por la zona podrá seguir haciéndolo a través de la travesía del Teide, pero no podrá estacionar. Y fuera de esas horas punta se podrá acceder en vehículo, pero a través de una cita previa de los aparcamientos que queden disponibles en ese momento”.
Será Obligatorio si es necesario
Si bien el consejero señaló el tramo horario entre las 9:00 y las 13:00 como el de máxima afluencia al Parque Nacional, desde el Cabildo tinerfeño se indicó que “las bandas horarias no están definidas aún”, aunque, “naturalmente, serán las de mayor afluencia de vehículos”.
Actualmente, estos datos se están evaluando por parte de las áreas insulares de Movilidad y Medio Ambiente.
Asimismo, el Cabildo explicó que “estamos aún en un proceso embrionario de las medidas que deberán ser plasmadas en el plan de movilidad específico pero, en cualquier caso, la idea es priorizar el transporte público todo lo que se pueda e incluso, si es necesario, hacerlo obligatorio en determinados tramos pico”.
Según indicó la presidenta el pasado lunes en Televisión Canaria, los residentes locales podrán seguir accediendo con su vehículo, pero necesitarán una reserva para aparcar, al tiempo que se reservará un mayor aforo para las visitas en fines de semana, que son los días de mayor presencia de población local. Lo que no se ha aclarado todavía es si los residentes en la Isla deberán elegir entre la guagua lanzadera o buscar otro día en el que haya hueco para visitar el Teide una vez que estén cubiertas todas las plazas de aparcamiento.
El consejero de Transición Ecológica consideró que la limitación de las visitas al Teide en vehículo privado es una de las medidas con las que se va a conseguir aflojar la presión sobre el territorio, a lo que añadió que también se plantea “un avance en la regulación de los usos tradicionales, como puede ser la apicultura o la actividad cinegética, donde damos un paso más allá para regular e intentar proteger nuestro valioso Parque Nacional”.
“Nos habría gustado llegar más allá pero hay que buscar un equilibrio”
Mariano Hernández Zapata recordó que el actual PRUG “hace ya veinte años que debía haberse cambiado”. Por tanto, afirmó que “la clave era tener, cuanto antes, un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión que regule los accesos al Teide, que trate de evitar las masificaciones y el incremento de visitantes, “que ha sido exponencial en los últimos tiempos”, para proteger “uno de los emblemas de Canarias y del territorio nacional, que es el Parque Nacional”. Zapata aseguró que “desde la Consejería nos habría gustado ir incluso más allá”, pero añadió que aunque hay diferentes medidas que se consideran importantes, “no siempre es sencillo conseguir el equilibrio”. Para lograrlo y poder tener cuanto antes un documento, “hemos optado por el plan que hemos elaborado y presentado, con acciones como regular el tráfico e intentar quitar los vehículos del Parque Nacional del Teide en las horas de máxima afluencia”.