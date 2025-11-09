Abre un nuevo local en Tenerife con tartas de queso desde 1,50 euros: porciones gratis para los primeros

La Laguna suma una nueva propuesta dulce con la apertura de ‘Amordiscos’, una pastelería que llega con una declaración de intenciones: ofrecer tartas de queso y galletas artesanales a precios justos. Su apertura oficial será este jueves 13 de noviembre a las 17:00 horas, en la calle Doctor Antonio González nº7, en pleno corazón de San Cristóbal de La Laguna.
Antes de abrir sus puertas, el equipo detrás de Amordiscos generó expectación con una campaña de carteles que se podían ver por distintas zonas del municipio, con un mensaje tan directo como provocador: “Estamos hartos de que pagues tanto por una tarta de queso”.
@amordiscos_lalaguna
Este jueves 13 de noviembre a las 17:00h abrimos nuestras puertas para todos ustedes. Regalaremos a los 100 primeros un producto a elegir entre cookie o porción de tarta de queso (1 producto por persona) Estaremos abiertos hasta las 20:30h Te esperamos en C/ Doctor Antonio González n7, San Cristóbal de La Laguna.♬ PASSO BEM SOLTO – Slowed – ATLXS
Para celebrar su inauguración, la pastelería ha anunciado una promoción especial: los 100 primeros visitantes podrán llevarse gratis un producto a elegir entre una cookie o una porción de tarta de queso (un producto por persona). El local permanecerá abierto hasta las 20:30 horas, invitando a vecinos y visitantes a conocer su propuesta artesanal.
Con esta apertura, Amordiscos busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para los amantes de la repostería en La Laguna, combinando sabor, cercanía y precios asequibles.