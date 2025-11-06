La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: vuelven las lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión para Canarias y anuncia el regreso de las lluvias débiles y ocasionales en varias islas a partir de este jueves 6 de noviembre, especialmente en zonas del norte y áreas de mayor relieve.
Aunque no se esperan avisos meteorológicos activos, el cambio de tendencia pone fin al inusual episodio de calor que ha marcado las últimas jornadas en el Archipiélago.
Para el viernes no se esperan fenómenos significativos, pero la Aemet mantiene la previsión de cielos nubosos en el norte y de intervalos nubosos en el resto de islas.
Las temperaturas apenas variarán o podrían descender ligeramente. Se mantiene el viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas expuestas del sureste y noroeste.
En las capitales, tanto Las Palmas de Gran Canaria como Santa Cruz de Tenerife registrarán temperaturas entre 20 y 24 grados.
Sábado
La previsión para el sábado apunta a un mayor aumento de la nubosidad, sobre todo en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de islas, donde no se descarta la aparición de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías. En las vertientes oeste y sur podría formarse nubosidad de evolución por la tarde.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios o con un ligero ascenso, situándose en los 25 grados de máxima en las dos capitales.