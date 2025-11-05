el tiempo

Canarias activa otra prealerta que afecta a todo el Archipiélago: las zonas más afectadas

Se suma a la alerta por riesgo de incendios forestales declarada este lunes en Gran Canaria y a la prealerta por el mismo fenómeno en la provincia occidental
Canarias activa una nueva prealerta
Canarias activa una nueva prealerta. Fran Pallero
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Gobierno de Canarias ha declarado este martes una nueva situación de prealerta por fenómenos costeros en el Archipiélago, a partir de las 00.00 horas del jueves 6 de noviembre, según informa la Dirección General de Emergencias.

La medida se adopta tras la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

  1. El Gobierno de Canarias activa una nueva alerta ante el intenso episodio de calorEl Gobierno de Canarias activa una nueva alerta ante el intenso episodio de calor
  2. El calor empieza a remitir en Canarias: esta es la previsión de la AemetNuevo récord de temperaturas: Tenerife registra el noviembre más caluroso de los últimos 84 años

La prealerta afecta a la costa norte y oeste de El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, además del litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Se prevé mar de fondo del noroeste con olas combinadas de 2 a 3 metros, vientos del norte y nordeste fuerza 4-5 (20-40 km/h) y mareas vivas de luna llena.

A partir del jueves, se esperan pleamares entre las 00.50 y las 01.20 horas, y entre las 13.00 y las 13.40 horas, mientras que el viernes se registrarán entre las 01.30 y las 02.05 horas, y de 13.55 a 14.30 horas.

Alertas y prealertas por incendios forestales

Esta nueva prealerta se suma a la alerta por riesgo de incendios forestales declarada este lunes en Gran Canaria, a partir de los 400 metros de altitud, mientras que las Islas Occidentales se mantienen en prealerta.

El episodio está marcado por aire seco y cálido con ligera calima, así como temperaturas anormalmente altas para noviembre, que podrían superar los 30 ºC.

También se prevé baja humedad relativa (menos del 30 %) y viento flojo de componente este y sur, que rolará el miércoles hacia un régimen de alisio.

Estas medidas se aplican dentro del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas