Canarias activa otra prealerta que afecta a todo el Archipiélago: las zonas más afectadas

El Gobierno de Canarias ha declarado este martes una nueva situación de prealerta por fenómenos costeros en el Archipiélago, a partir de las 00.00 horas del jueves 6 de noviembre, según informa la Dirección General de Emergencias.
La medida se adopta tras la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La prealerta afecta a la costa norte y oeste de El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, además del litoral norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
Se prevé mar de fondo del noroeste con olas combinadas de 2 a 3 metros, vientos del norte y nordeste fuerza 4-5 (20-40 km/h) y mareas vivas de luna llena.
A partir del jueves, se esperan pleamares entre las 00.50 y las 01.20 horas, y entre las 13.00 y las 13.40 horas, mientras que el viernes se registrarán entre las 01.30 y las 02.05 horas, y de 13.55 a 14.30 horas.
Alertas y prealertas por incendios forestales
Esta nueva prealerta se suma a la alerta por riesgo de incendios forestales declarada este lunes en Gran Canaria, a partir de los 400 metros de altitud, mientras que las Islas Occidentales se mantienen en prealerta.
El episodio está marcado por aire seco y cálido con ligera calima, así como temperaturas anormalmente altas para noviembre, que podrían superar los 30 ºC.
También se prevé baja humedad relativa (menos del 30 %) y viento flojo de componente este y sur, que rolará el miércoles hacia un régimen de alisio.
Estas medidas se aplican dentro del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).