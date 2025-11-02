Agosto en pleno noviembre en Canarias: la Aemet trae malas noticias para los calurosos

En noviembre, continúa el calor en Canarias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas podrían alcanzar mañana los 30 grados en puntos del sur de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y este de La Palma, y en amplias zonas de la vertiente sur de Tenerife, y sur, oeste y cumbres de Gran Canaria.
Los cielos estarán despejados con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas emperaturas mínimas registrarán ligeros ascensos en las islas montañosas, que podrá ser moderados e incluso notables en el interior de La Palma y las temperaturas máximas registrarán pocos cambios.
Viento soplará de flojo a moderado del nordeste en las islas orientales y del este en las islas occidentales, rolando a sureste al final del día.
En el mar habrá componente este o noreste fuerza 3 a 5. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. En las costas oeste y noreste, variable 1 a 3 y rizada.
Previsión completa en Canarias:
Lanzarote. Poco nuboso o despejado, salvo algunos intervalos de nubes altas ocasionales. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado. La máxima será de 28 grados en Arrecife.
Fuerteventura. Poco nuboso o despejado, salvo algunos intervalos de nubes altas ocasionales. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero descenso. Se podrían alcanzar 30 grados en el sur. Viento del nordeste moderado.
Gran Canaria. Poco nuboso o despejado de nubosidad baja, con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Se podrían alcanzar 30 ºC en amplias zonas, e incluso 32 grados en medianías del sur y cumbres. Viento del nordeste moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio, y flojo de dirección variable en zonas de interior.
Tenerife. Poco nuboso o despejado de nubes bajas con algún intervalo de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios. Se podrían alcanzar 30 grados en medianías y zonas bajas, especialmente del norte y del sur. Viento del nordeste moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio, y flojo de dirección variable en zonas de interior. En cumbres, viento entre flojo y moderado de componente oeste.
La Gomera. Poco nuboso o despejado de nubes bajas con algún intervalo de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios. Se podrían alcanzar 30 ºC en amplias zonas. Viento del este entre flojo y moderado en costas de la vertiente sur; flojo de dirección variable en el resto de zonas.
La Palma. Poco nuboso o despejado de nubes bajas con algún intervalo de nubosidad alta. Temperaturas en ligero ascenso, siendo moderado el ascenso de las mínimas en zonas del interior. Pudiéndose alcanzar los 30 grados en medianías y zonas bajas. Viento del este moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas durante la primera mitad del día, y flojo de dirección variable en zonas de interior.
El Hierro. Poco nuboso o despejado de nubes bajas con algún intervalo de nubosidad alta. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas con pocos cambios. No se descarta que se alcancen los 30 grados en zonas bajas y medianías, especialmente de la vertiente suroeste. Viento del nordeste moderado en costas, girando a este durante el día, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio durante la primera mitad del día; flojo de dirección variable en zonas de interior.