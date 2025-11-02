Calor en Canarias: los puntos en los que se superarán los 30 grados hoy, según la Aemet

Cielos poco nubosos o despejados este domingo en Canarias con algún intervalo de nubes altas y temperaturas en ligero a moderado ascenso, incluso notable en las islas occidentales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Se podrían alcanzar 30 ºC en el sur de Fuerteventura, amplias zonas de Gran Canaria, La Gomera, y zonas bajas de Tenerife, e incluso 32 ºC en medianías del sur y cumbre de Gran Canaria.
Viento del nordeste moderado en costas y flojo de dirección variable en zonas de interior.
En el mar habrá componente este o sureste fuerza 2 a 4 rolando por la noche a ne 3 o 4 y arreciando al final localmente a 5 en el sur y sureste. Marejadilla o rizada aumentando al final a marejada en costa sur y extremo noroeste. En costa oeste hasta la noche y más tarde en costa suroeste, variable 2 y rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 o 2 metros.
La previsión completa en Canarias
Lanzarote. Poco nuboso o despejado salvo algunos intervalos de nubes altas ocasionales. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste moderado. Arrecife alcanzará los 27 grados.
Fuerteventura. Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Se podrían alcanzar 30 ºC en el sur. Viento del nordeste moderado. La máxima, en Puerto del Rosario, 25 grados.
Gran Canaria. Poco nuboso o despejado de nubosidad baja con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, localmente notable. Se podrían alcanzar 30 ºC en amplias zonas, e incluso 32 ºC en medianías del sur y cumbre. Viento del nordeste moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio, y flojo de dirección variable en zonas de interior.
Tenerife. Poco nuboso o despejado de nubosidad baja con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, incluso notable. Se podrían alcanzar 30 ºC en zonas bajas, especialmente del norte y del sur. Viento del nordeste moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio, y flojo de dirección variable en zonas de interior. En zonas altas, viento del suroeste moderado a primeras horas, amainando por la tarde.
La Gomera. Poco nuboso o despejado de nubosidad baja con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, incluso localmente notable. Se podrían alcanzar 30 ºC en amplias zonas. Viento del nordeste moderado en costas, y flojo de dirección variable en zonas de interior.
La Palma. Poco nuboso o despejado de nubosidad baja con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, incluso notable en las máximas. Viento del este moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas, y flojo de dirección variable en zonas de interior. En cumbres, viento moderado del suroeste amainando por la tarde. En Santa Cruz se llegará a 31 grados.
El Hierro. Poco nuboso o despejado de nubosidad baja con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, incluso localmente notable. Viento del nordeste moderado en costas, con algún intervalo de fuerte en áreas expuestas al alisio, y flojo de dirección variable en zonas de interior. Valverde registrará 29 grados.