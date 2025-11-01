La Aemet anuncia “ascensos notables de temperaturas” en Canarias en 24 horas: la previsión del domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo un ascenso notable de las temperaturas en Canarias, especialmente en las islas de mayor relieve, donde se esperan valores anormalmente altos para estas fechas del año.
Según la previsión para mañana domingo, el cielo estará poco nuboso o despejado, con la posible presencia de algunas nubes altas.
Las temperaturas experimentarán un aumento ligero a moderado, que será notable en las islas occidentales. En zonas del sur de Fuerteventura, amplias áreas de Gran Canaria,
La Gomera y en medianías y zonas bajas de Tenerife, los termómetros podrían alcanzar los 30 grados, e incluso llegar a 32 grados en las medianías del sur y cumbre de Gran Canaria.
Las temperaturas mínimas también se mantendrán altas: las capitales comienzan el día con 22 grados, mientras que las máximas previstas son de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 29 en Santa Cruz de Tenerife.
El viento soplará del nordeste, de intensidad moderada en las costas y más flojo en el interior del Archipiélago.
La Aemet no activa por ahora ningún aviso meteorológico, pero subraya que las temperaturas previstas son inusualmente elevadas para comienzos de noviembre, en un episodio de calor que se suma a una tendencia de registros anómalos en Canarias durante el otoño.