Antonia Ramírez, la vendedora de la ONCE que ha repartido 50.000 euros en Canarias

El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE ha repartido 200.000 euros en dos cupones de 50.000 euros cada uno, a las cinco cifras del premio principal en la isla de Gran Canaria.
Jasmina Rosario Rodríguez, agente vendedora desde noviembre de 2024, ha repartido 50.000 euros en San Mateo, desde su puesto de venta en Avenida del Mercado, 5 (Frente a Plaza de Solidaridad).
Antonia Ramírez Florido, agente vendedor de la ONCE desde agosto de 2001, ha repartido 50.000 euros desde su punto de venta en Calle Cuesta Ramón, 12 (Mercalaspalmas – Las Palmas de Gran Canaria y en el cruce de Melenara, Rotonda de los Luchadores – Telde).
El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de 11 millones de euros, y 11 premios de 1 millón de euros, así como 119 premios de 50.000 euros a las cinco cifras del premio principal, 1080 premios de 1200 euros a las cuatro últimas cifras, 120 euros a las a las tres últimas cifras, 12 euros a las 2 últimas y 6 euros a la última. De los números adicionales también se ponen en juego 1309 premios de 2000 euros a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones completas.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.