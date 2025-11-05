Arona Folk Fest: el festival que pone en valor las tradiciones canarias

El Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona presenta una nueva edición del “Arona Folk Fest 2025-2026”, un evento que busca poner en valor las tradiciones populares y el patrimonio cultural del municipio. Esta iniciativa se desarrollará en el Paseo Marítimo de Los Cristianos, entre la Avenida Juan Alfonso Batista y la Plaza de La Pescadora, todos los jueves desde el 6 de noviembre de 2025 hasta el 26 de marzo de 2026, incluyendo un calendario especial de actividades durante el período navideño.
El festival ofrecerá una experiencia única tanto a residentes como a visitantes, integrando ferias de artesanía y gastronomía local con actuaciones musicales de grupos folklóricos en formato de pasacalles y espectáculos sobre el escenario. Con una programación semanal de 16:00 a 21:30 horas, el evento pretende fomentar el encuentro entre la cultura popular y el turismo, resaltando la identidad del municipio y su riqueza patrimonial.
“El Folk Fest 2025-26 representa una oportunidad para mostrar al mundo la esencia de nuestra tierra, nuestra música, nuestros sabores y nuestras tradiciones. Queremos que quienes nos visitan descubran que Arona es mucho más que sol y playa; es también cultura viva y comunidad”, declaró Naím Yánez Alonso, concejal del área de Turismo de Arona, ente organizador del evento.
La feria contará con la participación de 12 artesanos y la presencia de diferentes grupos folklóricos de ámbito local y regional. Su ubicación permitirá el desarrollo de todas las actividades garantizando así la accesibilidad y la seguridad de todos los asistentes que decidan disfrutar de la experiencia.
El “Arona Folk Fest 2025-2026” consolida a Arona como un referente cultural y turístico en el sur de Tenerife, reforzando el compromiso del municipio con la promoción de sus tradiciones y la dinamización de sus espacios públicos.
Más información en: https://www.arona.org/Agenda/ctl/Grupo/mid/429?id=1747