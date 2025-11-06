¿Haces el mejor belén de Santa Cruz? Ahora puedes ganar hasta 360 euros

Para muchas familias, en muchas casas, hacer el belén es uno de los momentos más importantes de la Navidad. Hay algunos que son verdaderas obras de arte, por lo que, un año más, todas aquellas personas de Santa Cruz de Tenerife que consideren que su belén es digno de concurso tienen una gran oportunidad.
El Consistorio capitalino, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha abierto el plazo de inscripción en el LV Concurso de Belenes que pone en marcha el Consistorio capitalino con motivo de las fiestas navideñas. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, destacó que “el Concurso de Belenes se ha convertido en una cita tradicional dentro de la programación navideña de Santa Cruz, y cada año sorprende por la creatividad y la alta participación ciudadana”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, recordó que “estamos ultimando los detalles de una programación navideña pensada para todos los públicos, con el objetivo de llenar de ilusión cada rincón de la ciudad y seguir consolidando a Santa Cruz como un referente en estas fechas tan especiales”.
Hasta el próximo 26 de noviembre, los interesados deberán rellenar toda la información requerida en el formulario de solicitud de participación que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento Trámite – Sede. La tramitación de la misma se realizará por el registro de entrada de Fiestas de Santa Cruz, de manera telemática si se trata de persona jurídica u obligado legalmente, y en el caso de persona física lo podrá realizar de manera presencial o telemática.
El horario de la sede de Fiestas de Santa Cruz, ubicada en la calle Antonio Domínguez Alfonso (La Noria) nº7, es de 8:30 a 13:30 horas. Asimismo, se podrán informar a través de las páginas webs municipales www.santacruzdetenerife.es y www.fiestasdesantacruz.com.
El concurso contempla cuatro modalidades de participación. En un primer apartado (A) se incluyen los belenes instalados al aire libre y en asociaciones de vecinos y culturales. El segundo (B) lo integran los nacimientos instalados en parroquias, sedes de ONG y entidades sin ánimo de lucro, empresas y escaparates. La tercera modalidad (C) engloba las representaciones ubicadas en viviendas particulares, y la cuarta categoría (D) serán todos los belenes instalados en colegios de Infantil y Primaria.
El certamen contará con premios dotados con placas conmemorativas y cantidades económicas comprendidas entre los 90 y 360 euros. Los nacimientos participantes permanecerán expuestos al público entre el 10 de diciembre y el 6 de enero.