Lanzan bonos para reactivar el comercio por la obra en Chafiras

El Ayuntamiento de San Miguel de Abona pondrá en marcha una campaña de comercial con el objetivo de reactivar la economía local en las zonas más afectadas por los retrasos en las obras del enlace de la autopista TF-1, especialmente en el Polígono Industrial de Las Chafiras y sus áreas colindantes.
La reforma del enlace de la TF-1, inicialmente proyectada para ejecutarse en treinta meses, acumula ya más de tres años de retraso, y aunque la infraestructura está prácticamente terminada, aún no ha sido oficialmente recepcionada, y las consecuencias han sido severas para el tejido empresarial de la zona.
El Polígono Industrial de Las Chafiras, compuesto por áreas como Las Andoriñas, Llano del Camello, Las Chafiras, ha visto afectada su operatividad durante años debido al colapso del tráfico interno, que se agravó con los desvíos y la congestión provocada por los trabajos.
Ante este panorama, el alcalde Arturo González anunció una inyección económica municipal destinada a fomentar el consumo local a través de bonos: “Los negocios de este entorno han sufrido grandes pérdidas. Con esta iniciativa, intentamos echarles una mano”.
La campaña contempla dos líneas de apoyo: bonos comercio, que comprenden unos 80.000 euros de aportación municipal. Además, bonos restauración, con 20.000 euros de inversión municipal.
El concejal de Hacienda, Sergio Martín, señaló que la medida, aunque limitada frente a las pérdidas acumuladas, busca algo más que apoyo económico: “El objetivo es recuperar el flujo de consumidores. Durante años se generó la sensación de que esta era una zona intransitable. Ahora que las obras han finalizado casi en su totalidad; este polígono vuelve a funcionar”.