La borrasca Claudia provoca la cancelación de 9 vuelos en Canarias

Se espera que a lo largo del día la situación se vaya normalizando
La borrasca Claudia ha provocado a primera hora de este jueves, 13 de noviembre, la cancelación de nueve vuelos en las conexiones de la isla de La Palma con Tenerife y Gran Canaria, según han informado desde Aena a Europa Press.

En concreto, debido a la meteorología en el aeropuerto de La Palma se han tenido que cancelar tres vuelos que conectaban la isla con el aeródromo de Gran Canaria.

Asimismo en estas primeras horas también se han visto afectados vuelos de conexión con Tenerife, cancelando un total de seis debido a la meteorología.

