Canarias registra 120 incidencias por la borrasca Claudia durante la madrugada de este jueves

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias ha registrado unas 120 incidentes por el paso de la borrasca Claudia por el archipiélago entre las 22.00 y las 06.00 horas de este jueves.
Estas incidencias, según ha informado el 112 Canarias, se han producido mayoritariamente en los municipios de La Laguna, Icod de Los Vinos y Arona, en la isla de Tenerife, así como en Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Agüimes, en la isla de Gran Canaria.
Al respecto señalan que las incidencias han sido principalmente por desprendimientos en carreteras, rebosamiento de alcantarillas y achiques de agua en viviendas, así como producidas en el tendido eléctrico.
La previsión para hoy por la borrasca Claudia
La previsión del tiempo en Canarias para este jueves indica que habrá cielos nubosos al inicio, que estarán acompañados de precipitaciones moderadas en la madrugada y al principio de la mañana, que podrán ser localmente en forma de chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes, incluso de carácter persistente en zonas de interior del oste, así como en medianías de Anaga y en el noroeste de la isla, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).