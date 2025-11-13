La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: las lluvias seguirán siendo fuertes

La previsión del tiempo en Canarias para este jueves indica que habrá cielos nubosos al inicio, que estarán acompañados de precipitaciones moderadas en la madrugada y al principio de la mañana, que podrán ser localmente en forma de chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes, incluso de carácter persistente en zonas de interior del oste, así como en medianías de Anaga y en el noroeste de la isla, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Con el avance de la jornada, por la tarde, se mantendrán las precipitaciones moderadas en el norte, pero se abrirán a amplios claros en el resto de vertientes.
Las temperaturas máximas sufrirán un ligero descenso, mientras las mínimas se mantendrán con pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 15 grados de mínima en El Hierro.
El viento soplará del suroeste, arreciando entre moderado y fuerte con probables rachas muy fuertes, especialmente en cumbres expuestas, donde se podrán superar los 90 km/h, y en medianías del sur y oeste, sin descartar en zonas de costa del sureste. La situación irá amainando y rolando a oeste moderado a últimas horas.
En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos o cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas que pueden ser persistentes. Además, habrá probabilidad de que sean en forma de chubascos tormentosos fuertes o localmente muy fuertes en la vertiente suroeste y en cumbres orientadas en esta dirección, y de forma más aislada en áreas del noroeste y sureste, abriéndose amplios claros durante la segunda mitad del día y remitiendo las precipitaciones.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también habrá cielos nubosos acompañados de precipitaciones moderadas sin descartar que sean localmente en forma de chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes durante la mañana y horas centrales.
Las temperaturas máximas estarán en ligero descenso y las mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 20ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará del suroeste moderado a fuerte, con probables de rachas muy fuertes en cumbres y medianías altas de las vertientes norte y este, donde localmente podrán alcanzar los 90 km/h. Amainando y rolando a viento del oeste moderado durante la tarde.