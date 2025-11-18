Buscan a los herederos de una casa olvidada en Santa Cruz: mantiene en vilo a los vecinos

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz ha enviado a técnicos del departamento para inspeccionar una antigua casa terrera, ubicada en la calle Manuel Verdugo número 25 del barrio Uruguay de la capital, con el objetivo de comprobar los desperfectos que presenta esta infraestructura que mantiene en vilo a los vecinos de la zona ante su evidente deterioro.
La concejala del área, Zaida González, explicó ayer, a raíz de la información publicada en DIARIO DE AVISOS, que “se abrirá una investigación para ver si hay algún propietario de la vivienda que se haga cargo del inmueble, pues hace años que los dueños solicitaron su demolición pero, después, nadie más se personó para continuar con los trámites”.
La casa lleva 20 años cerrada y condenada al olvido, pues de sus antiguos propietarios, que eran nueve herederos, los vecinos aseguran que hace mucho tiempo que no tienen noticia alguna, por lo que creen que ya han fallecido.
La infraestructura, de dos plantas, presenta actualmente un alto riesgo de desplome debido al nulo estado de mantenimiento por parte de los propietarios, por lo que los residentes de la zona, en especial los colindantes, temen que la estructura se derrumbe en cualquier momento debido al mal estado de conservación que presenta, con un balcón a punto de caer, como ya ha ocurrido con gran parte de la azotea. Grandes agujeros en la techumbre que permiten la entrada a mansalva de basura, plagas, maleza y humedades que recorren a sus anchas las entrañas de una casa en ruinas.
La concejala señaló que, “una vez los técnicos realicen el informe, se determinará si es necesario su vallado exterior mientras se busca a los dueños de la casa. De no ser así, se estudiará su demolición”.