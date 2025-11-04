cultura

‘Campeones 2’, encabezado por El Langui, llega esta semana a Tenerife con dos funciones: dónde y cuándo

Las citas tendrán lugar el 7 y el 8 de noviembre en el en el Auditorio Infanta Leonor de Arona y el Liceo de Taoro de La Orotava, respectivamente
Juan Manuel Montilla, conocido como ‘El Langui’, visitará Tenerife en noviembre para presentar la obra teatral “Campeones 2, si Lorca levantara la cabeza”, una producción que combina humor, emoción y reflexión sobre el arte, la mirada hacia la discapacidad y los límites de la ambición. El espectáculo podrá verse en dos funciones: el viernes 7 de noviembre en el Auditorio Infanta Leonor de Arona y el sábado 8 de noviembre en el Liceo de Taoro de La Orotava.

La propuesta, que cuenta con el patrocinio de Mynd Hotels, es apta para todos los públicos y tiene una duración aproximada de cien minutos; reúne sobre el escenario a un elenco encabezado por El Langui e integrado por Alberto Nieto, Emilio Gavira, Claudia Fesser y Gloria Ramos. La obra está escrita por Pedro Lendínez y Daniel Díez Colinas y cuenta con producción de Funfun Comedy junto a Películas Pendelton. Las entradas ya están disponibles en www.tiickets.es.

Durante el desarrollo de la gira por el territorio nacional, el Langui ha podido disfrutar del éxito de la obra: “Ver a grandes y pequeños compartiendo risas y emociones en el patio de butacas es la mayor satisfacción para nosotros”, afirma.

El texto teatral plantea una mirada ácida y a la vez humana sobre el mundo de la interpretación. La historia sigue a Claudia, una actriz con sólida carrera que anhela el papel que marque un antes y un después en su trayectoria. La oportunidad surge cuando un reconocido director prepara su última película y quiere que ella encarne a la protagonista, un personaje con discapacidad. Antes de confirmar el reparto, el director desea comprobar si Claudia sería capaz de asumir ese reto.

Decidida a prepararse a fondo, Claudia recupera el contacto con su prima Gloria, una joven con síndrome de Down a la que no ve desde hace una década. Con la intención de “documentarse” para su futura prueba, se incorpora a los ensayos de la compañía amateur donde Gloria actúa junto a sus compañeros Alberto y Emilio, bajo la dirección de Juan —interpretado por El Langui—, un actor que años atrás estuvo a punto de consolidar una prometedora carrera y que ahora contempla con desconfianza el mundo del espectáculo. Él sospecha de las intenciones de Claudia y teme que su llegada pueda perjudicar a Gloria.

El grupo trabaja en una versión libre de “La casa de Bernarda Alba” y Claudia, ocultando que no tiene discapacidad, se integra en el proceso creativo. Entre la sinceridad del nuevo entorno, la relación pendiente con su prima y la firme mirada de Juan, la protagonista se verá obligada a replantearse sus prioridades. La obra abre un debate sobre el éxito, la representación de la discapacidad en el arte y el precio que algunas personas están dispuestas a pagar por triunfar, ofreciendo al público una experiencia que combina comedia, crítica y verdad escénica.

