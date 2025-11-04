‘Campeones 2’, encabezado por El Langui, llega esta semana a Tenerife con dos funciones: dónde y cuándo

Juan Manuel Montilla, conocido como ‘El Langui’, visitará Tenerife en noviembre para presentar la obra teatral “Campeones 2, si Lorca levantara la cabeza”, una producción que combina humor, emoción y reflexión sobre el arte, la mirada hacia la discapacidad y los límites de la ambición. El espectáculo podrá verse en dos funciones: el viernes 7 de noviembre en el Auditorio Infanta Leonor de Arona y el sábado 8 de noviembre en el Liceo de Taoro de La Orotava.
La propuesta, que cuenta con el patrocinio de Mynd Hotels, es apta para todos los públicos y tiene una duración aproximada de cien minutos; reúne sobre el escenario a un elenco encabezado por El Langui e integrado por Alberto Nieto, Emilio Gavira, Claudia Fesser y Gloria Ramos. La obra está escrita por Pedro Lendínez y Daniel Díez Colinas y cuenta con producción de Funfun Comedy junto a Películas Pendelton. Las entradas ya están disponibles en www.tiickets.es.
Durante el desarrollo de la gira por el territorio nacional, el Langui ha podido disfrutar del éxito de la obra: “Ver a grandes y pequeños compartiendo risas y emociones en el patio de butacas es la mayor satisfacción para nosotros”, afirma.
El texto teatral plantea una mirada ácida y a la vez humana sobre el mundo de la interpretación. La historia sigue a Claudia, una actriz con sólida carrera que anhela el papel que marque un antes y un después en su trayectoria. La oportunidad surge cuando un reconocido director prepara su última película y quiere que ella encarne a la protagonista, un personaje con discapacidad. Antes de confirmar el reparto, el director desea comprobar si Claudia sería capaz de asumir ese reto.
Decidida a prepararse a fondo, Claudia recupera el contacto con su prima Gloria, una joven con síndrome de Down a la que no ve desde hace una década. Con la intención de “documentarse” para su futura prueba, se incorpora a los ensayos de la compañía amateur donde Gloria actúa junto a sus compañeros Alberto y Emilio, bajo la dirección de Juan —interpretado por El Langui—, un actor que años atrás estuvo a punto de consolidar una prometedora carrera y que ahora contempla con desconfianza el mundo del espectáculo. Él sospecha de las intenciones de Claudia y teme que su llegada pueda perjudicar a Gloria.
El grupo trabaja en una versión libre de “La casa de Bernarda Alba” y Claudia, ocultando que no tiene discapacidad, se integra en el proceso creativo. Entre la sinceridad del nuevo entorno, la relación pendiente con su prima y la firme mirada de Juan, la protagonista se verá obligada a replantearse sus prioridades. La obra abre un debate sobre el éxito, la representación de la discapacidad en el arte y el precio que algunas personas están dispuestas a pagar por triunfar, ofreciendo al público una experiencia que combina comedia, crítica y verdad escénica.