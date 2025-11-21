Canarias defiende en Madrid la competitividad de su ecosistema audiovisual

Miembros de empresas audiovisuales y de videojuegos de Canarias se reunieron en Madrid con responsables de compañías del resto de España para mostrar el talento y las ventajas de las Islas en la producción de proyectos, al contar con un “ecosistema de empresas y de profesionales muy competitivos a nivel internacional”.
RED DE CONTACTOS
El encuentro, organizado el miércoles en la plaza de Callao por la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), el Clúster Audiovisual de Canarias y las asociaciones regionales de videojuegos Acadevi y Arcadev, ha buscado que las empresas canarias aumenten su red de contactos con compañías peninsulares y creen oportunidades de negocio y colaboración.
La delegación estuvo formada por 50 empresas isleñas, que se reunieron con 160 de la Península. El viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, destacó, además de la competitividad, las ventajas fiscales “únicas” de las Islas por ser región ultraperiférica de la Unión Europea, como el impuesto de sociedades al 4% para las empresas de la Zona Especial Canaria (ZEC). Cabello resaltó que un tercio de los rodajes de 2024 en España tuvieron lugar en el Archipiélago y que tres películas y cortos de animación con producción canaria fueron candidatas en los Premios Goya 2025, mientras que, en el sector de los videojuegos, “muchas de las principales franquicias internacionales llevan un distintivo canario”.
Según Proexca, el Archipiélago ingresó en 2024 más de 218 millones de euros por rodajes de películas y series, lo que representa un crecimiento del 50% con respecto a 2023, y hubo 154 rodajes de películas y series, el 17,6% más, así como 14.000 empleos directos, lo que supuso un incremento del 40%. En el subsector de la animación, existe una veintena de estudios entre Gran Canaria y Tenerife, y se realizaron 26 producciones.
Una mesa redonda reunió a personalidades canarias de la industria, como el director Juan Carlos Fresnadillo y la actriz Toni Acosta, junto a otras vinculadas al sector, como el productor, guionista y director catalán Kike Maíllo, que ha rodado algunas de sus películas en Canarias.
Fresnadillo celebró esta iniciativa y afirmó que las Islas son un lugar importante para la cinematografía mundial y “referencia absoluta” para el rodaje de producciones muy ambiciosas. “Hemos conseguido que el tejido industrial y empresarial canario convierta al audiovisual en un sector estratégico y dar a conocer un lugar que tiene un potencial no solamente paisajístico, sino también humano, a nivel técnico, empresarial, de creadores”, añadió.
Toni Acosta, que en 2026 regresa a su Tenerife natal para protagonizar la serie Trazos ocultos, definió a las Islas como “un paraíso para rodar, porque en poco espacio tienes de todo y es fácil mover a los equipos”.