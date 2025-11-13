borrasca claudia

Canarias retomará este viernes las clases presenciales tras el paso de la borrasca Claudia

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevé que a lo largo del día de hoy la inestabilidad tienda a disminuir
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, ha informado que este viernes se retomará la actividad lectiva presencial con normalidad en los centros educativos de las islas.

El departamento regional adoptó la decisión de suspender la actividad lectiva presencial en los centros de Canarias este jueves con motivo del paso de la borrasca ‘Claudia’, manteniendo hoy el servicio telemático en aquellas enseñanzas y centros que lo pudiesen llevar a cabo, según precisó ayer en una nota informativa.

Asimismo, a lo largo de la jornada de este jueves, los centros han permanecido cerrados, sin asistencia de equipos directivos, personal docente ni socioeducativo, en virtud a las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y en medio de alertas por viento, lluvias y riesgo de inundación.

Sin embargo, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevé que a lo largo del día de hoy la inestabilidad tienda a disminuir, con lluvias menos activas. Así, la Consejería ha anunciado que este viernes se retoma la actividad educativa presencial.

