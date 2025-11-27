Esta es la marca y el modelo de los coches que más paran en los controles, según un guardia civil

La Guardia Civil realiza cada año millones de controles en carretera. Para hacerse una idea del volumen, solo en los últimos 12 meses ha efectuado más de siete millones de pruebas de alcoholemia y más de 200.000 test de drogas, lo que da una dimensión del nivel de vigilancia en las vías españolas.
Además de estos controles, los agentes también comprueban la documentación del conductor y del vehículo, así como el estado mecánico. Y una de las preguntas más habituales entre los conductores es qué criterios utilizan los agentes para decidir qué vehículos detener, una decisión que no responde al azar.
Los coches que más se paran
Según publica El Debate, en redes sociales, un agente ha elaborado una lista curiosa con los modelos de coches que, según su experiencia, son más propensos a ser parados en los controles. En primer lugar destacan los Seat León, especialmente las versiones deportivas FR.
Hace unos meses, otro guardia civil comentaba que su decisión se basaba a veces en la apariencia del conductor, indicando que detalles como llevar gorra o gafas de sol podían motivar la parada del vehículo. En esta ocasión, otro agente anónimo asegura que también influyen la marca, el modelo e incluso el color del coche.
En esta particular clasificación, tras el Seat León aparecen otros habituales en los controles: el Volkswagen Golf GTI, sobre todo las versiones más antiguas; el Hyundai Coupé, un deportivo ya descatalogado; los BMW con distintivo M Power; los Mini Cooper con faldones; y la conocida furgoneta Ford Transit.
A continuación menciona otros coches que suelen llamar la atención: berlinas Volvo con años, el Chrysler 300C, la Citroën C15, cualquier tipo de vehículo camperizado y, como detalle final, prácticamente cualquier coche de color amarillo.
En la práctica, el filtro suele realizarse en la entrada del control, donde uno o dos guardias deciden qué coches deben detenerse y cuáles pueden continuar la marcha.