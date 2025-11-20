Comienzan los trabajos de reconstrucción del muro del paseo marítimo de Jóver

El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado las obras de reconstrucción del muro del paseo marítimo del núcleo costero de Jóver, tras haber obtenido la pertinente autorización de la ocupación del dominio público marítimo terrestre por parte de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, según información desde el área municipal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad.
Estas obras, destacaron, son fundamentales para dotar de seguridad a este punto y evitar que el mar siga dañando ese tramo del viario, que se ha ido socavando con el tiempo por la acción de las mareas durante los episodios de fenómenos costeros adversos.
Los trabajos consistirán, en concreto, en la reparación del firme del paseo y en volver a levantar el muro de piedra vista careada que había colapsado, y que de esta forma los vecinos y vecinas de Jóver puedan usar este espacio con seguridad. El concejal responsable del área, Ángel Chinea, avanzó que “la previsión que manejamos es que la obra se desarrolle en un plazo aproximado de dos semanas, todo ello condicionado a que la lluvia o el estado de la mar no imposibilite o ralentice el ritmo de estas intervenciones”.
Ángel Chinea explicó que “estos trabajos son el fruto de diferentes reuniones que hemos mantenido con las administraciones competentes, en este caso la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, a quien quiero agradecer su predisposición para autorizar esta actuación como obra de emergencia y permitirnos asumirla con recursos propios del Consistorio local”.
Demanda vecinal
Asimismo, el edil municipal recordó que “se trata de una demanda histórica de los vecinos y vecinas de Jóver, que querían disfrutar de este enclave costero con todas las garantías de seguridad posibles ante cualquier fenómeno marítimo adverso”.
Por último, Ángel Chinea quiso también reseñar la implicación que ha tenido en este proceso la antigua concejala de Playas y Piscinas del Consistorio local, Cristina Ledesma, “que ha tenido un papel fundamental en el inicio y avance de este expediente y en la intermediación con los pescadores y la población de la zona”, valoró.