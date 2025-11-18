Este es el municipio más barato de Canarias para comprar piso: 150m2 a precio razonable

Teror se ha convertido en una excepción dentro del panorama inmobiliario de Canarias, una región donde los precios de la vivienda encadenan récord tras récord. Este municipio del norte de Gran Canaria ofrece oportunidades que prácticamente han desaparecido en el resto del Archipiélago y, pese al aumento del interés por parte de nuevos compradores, mantiene un ritmo de vida tranquilo y una identidad muy arraigada.
Esa aparente calma esconde un dato que está despertando la atención de quienes buscan alternativas más asequibles: su precio por metro cuadrado es el más bajo de toda Canarias, según las cifras del portal Idealista. Mientras en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife se alcanzan máximos históricos, Teror mantiene un coste medio de 1.305 euros/m², muy lejos de los 3.106 euros/m² de media regional. Este diferencial ha convertido al municipio en una opción real para quienes necesitan más metros sin disparar el presupuesto.
Un municipio donde aún es posible comprar vivienda sin precios desorbitados
Con 12.799 habitantes registrados en 2024 y situado a unos 20 kilómetros de la capital grancanaria, Teror combina precios moderados con un entorno cargado de historia. Su origen está ligado a la devoción a la Virgen del Pino y al antiguo bosque que dominaba el norte insular, un vínculo que sigue marcado en su trazado urbano y en su personalidad. El desarrollo del municipio giró siempre en torno a la Basílica del Pino, cuyo entorno fue reconocido como Conjunto Histórico-Artístico en 1979.
En los portales inmobiliarios aún es posible encontrar viviendas amplias a precios difíciles de ver en la Isla. En pisos.com se anuncian inmuebles de más de 120 metros cuadrados por alrededor de 150.000 euros, casas para rehabilitar desde 69.000 euros o propiedades de dos plantas con azoteas espaciosas por menos de 100.000 euros. Un abanico que explica por qué el interés por instalarse en Teror no deja de crecer, tanto para vivienda habitual como para segundas residencias.
Un patrimonio que define su carácter
Pero Teror no solo atrae por su mercado inmobiliario: conserva uno de los cascos históricos más emblemáticos de Canarias. Sus tradicionales balcones de madera, la Calle Real de la Plaza, la Alameda y la Torre Amarilla conforman un recorrido que resume siglos de historia. Espacios como el Antiguo Palacio Episcopal, la Plaza Teresa de Bolívar o el Puente del Molino mantienen viva la herencia arquitectónica y cultural del municipio, íntimamente ligada a la agricultura, la artesanía y el comercio.
Muy cerca del centro se encuentra la Fuente Agria, un manantial cuyas aguas minero-medicinales fueron reconocidas con premios internacionales en Bruselas y Sevilla. Este recurso natural, junto al barranco y los antiguos caminos que conducen a la villa, continúa siendo uno de los elementos más representativos de Teror y un atractivo adicional para quienes contemplan la posibilidad de mudarse a la zona.