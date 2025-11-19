Diana Navarro, Serafín Zubiri y un show Disney traen la Navidad musical a Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife iniciará este jueves su programación musical navideña con el encendido del alumbrado, previsto a las 19.30 horas en la plaza de La Candelaria.
El acto incluirá una obertura en directo a cargo de la Banda Municipal de Música y un posterior concierto con las voces de Serafín Zubiri, Cristina Ramos, Jadel y Diana Navarro, presentado por Emilia González.
Tras este inicio, el programa incorpora actuaciones en distintos puntos de la ciudad. Entre ellas figuran los tradicionales conciertos de Los Fregolinos, la Banda Militar y varios grupos folclóricos, además del espectáculo Disney de Los Cantadores, el concierto de góspel, audiciones, recitales y propuestas musicales dirigidas al público familiar.
El área de Fiestas ha reservado la plaza de La Candelaria como uno de los escenarios principales. Allí se celebrará el domingo 21 de diciembre el concierto de góspel protagonizado por la Banda Municipal de Música junto al Powerhouse Gospel Choir, a partir de las 20.00 horas.
El viernes 27 de diciembre será el turno del concierto Disney de Los Cantadores, programado también en la plaza de La Candelaria, a las 20.30 horas y con acceso libre.
El calendario contempla, además, actuaciones musicales vinculadas a eventos ya consolidados. El Gastro Navidad Market Fest, que se desarrollará del 13 de diciembre al 6 de enero, ofrecerá un programa propio de conciertos junto a su oferta gastronómica.
El Mercadillo de Navidad, abierto del 19 de diciembre al 6 de enero en la Alameda del Duque de Santa Elena, incorporará igualmente actividades musicales.
La programación de Cultura incluye conciertos en familia, audiciones, recitales y otras propuestas escénicas, mientras que los cinco distritos del municipio contarán con parrandas folclóricas y grupos interpretando villancicos como parte de las actividades de dinamización previstas para estas fechas.