Desfile de catrinas en La Laguna: horario, recorrido y mariachis

Las calles del casco histórico de La Laguna acogen este sábado el desfile de catrinas, la calavera icónica que festeja el Día de Muertos en México. Se trata de un acto organizado por la Fundación México Canarias que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.
La iniciativa se enmarca en el programa ‘Patrimonios cruzados’ que, con motivo de la celebración del Día de Finados y el Día de Muertos, quiere celebrar y dar a conocer la riqueza y la unión de estos dos territorios con actividades para todas las edades.
El desfile partirá a las 17:30 horas desde la plaza Doctor Olivera, pasando por las calles Herradores, Tabares de Cala y Obispo Rey Redondo, para finalizar en la plaza de La Concepción, donde permanecen expuestas varias catrinas.
De esta manera, el casco histórico reunirá hasta seis Patrimonios de la Humanidad declarados por la UNESCO en este desfile de catrinas: la cerámica de Talavera de la Reina, la mariposa monarca, la gastronomía mexicana, el mariachi, el Día de Muertos y el trazado de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.
A quienes quieran formar parte del desfile se las convoca a las 17:00 horas en las inmediaciones de la plaza Doctor Olivera. Participarán el Mariachi Mencey Azteca, el Mariachi Barrio Garibaldi, Agrupación Folklórica Yacambu, y la Escuela de Danza Acquamarina.
Posteriormente, a las 19:00 horas, se celebrará la Fiesta del Mariachi, actividad que dará cierre a esta edición de ‘Patrimonios Cruzados’, diseñada especialmente para sumarse a las actividades organizadas con motivo del XXV aniversario de la declaración de La Laguna como ciudad Patrimonio de la Humanidad.