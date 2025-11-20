El edificio más navideño de Canarias está en Tenerife: seis plantas llenas de luz y decoración que ya puedes visitar

En el barrio santacrucero de Añaza, concretamente en la calle Luis Celso Guadalupe, 17, la Navidad llega antes y con más intensidad que en cualquier otro vecindario del Archipiélago. Se trata del edificio más navideño de Canarias, formado por seis plantas, incluida la azotea, completamente transformado en un escenario luminoso, colorido y festivo, pero sobre todo, motivado por el espíritu navideño de Jesús Fariña, el vecino que ha hecho posible esta iniciativa.
Un año le ha llevado al joven de Añaza planificar y preparar la decoración del edificio y sus exteriores. Jesús, es el encargado de que el vecindario luzca como nunca en estas fechas tan especiales.
A pesar de que el edificio se decora cada Navidad desde hace cinco años, desde 2024 ha marcado un punto de inflexión. “La idea es hacer algo cada vez más grande, abierto a todo el público, que contagie de ilusión a todo el barrio”, cuenta Jesús, emocionado por la respuesta de sus vecinos, que en las últimas semanas se han volcado por completo en la instalación de luces, guirnaldas, figuras gigantes, árboles y adornos artesanales.
La inspiración: la famosa casa navideña de Acorán
Este impulso nace del impulso y motivación propuesta por Montse, amiga de Jesús y responsable de la popular casa navideña de Acorán, un clásico de estas fiestas en Santa Cruz de Tenerife. Su dedicación y creatividad inspiraron al joven para dar un salto mucho más ambicioso en Añaza. “Montse fue quien me motivó, y ahora seguiré yo su legado”, explica Jesús.
El resultado es un edificio que no solo se ilumina, sino que brilla. Cada planta presenta diferentes elementos decorativos, desde clásicos personajes navideños Papa Noel, los tres Reyes Magos hasta paisajes invernales y bastones de caramelo. Mientras el exterior se convierte en el punto inicial del recorrido, donde no falta detalle.
Un estreno esperado
La inauguración oficial será este jueves 20 de noviembre, cuando los vecinos encenderán por primera vez todas las luces en un acto cargado de emoción. La decoración permanecerá abierta al público desde esta misma noche, para que cualquier persona pueda acercarse, pasear entre los adornos y empaparse del ambiente navideño que tan orgulloso tiene al barrio.
“Esto es para todo el mundo, para el pueblo y para cualquiera que quiera sentir un poco de magia”, destaca Jesús, convencido de que la iniciativa seguirá creciendo en los próximos años.
Un edificio convertido en símbolo
Lo que comenzó hace cinco años como una forma de animar el vecindario se ha convertido en un auténtico proyecto comunitario, una muestra de cómo la implicación y la especial ilusión de uno de sus vecinos pueden transformar un espacio cotidiano en un punto de encuentro festivo.