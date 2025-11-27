El Ayuntamiento de Los Realejos gestionará 43,6 millones el próximo año, una cifra que supone un incremento de 8 millones respecto a 2025 “no solo en cantidad sino también en calidad”, ya que permitirá continuar la actual línea de trabajo, centrada en las personas, en la recuperación del patrimonio histórico municipal, en hacer realidad nuevos proyectos, y cumplir el 100% del programa electoral del grupo de gobierno (PP), subrayó el alcalde, Adolfo González.
El mandatario hizo una comparativa de los últimos cinco años en los que recalcó la tendencia alcista del presupuesto municipal. Como ejemplo, dijo que en 2021 se gestionaban 30.156.199 euros mientras que el próximo año llegarán a los 43,6 millones, “un incremento del 44,77% en un lustro”.
Acompañado de la concejal de Hacienda, Aránzazu Domínguez, el mandatario subrayó que las cuentas tienen cinco ejes estratégicos: cumplen con las reglas fiscales; incrementan el gasto social; promueven el desarrollo económico local a través del empleo y el emprendimiento; refuerzan la plantilla municipal para reducir la carga de trabajo y mejorar la atención e la ciudadanía; e incrementan la inversión. En este sentido, remarcó el esfuerzo importante que se ha realizado para incorporar financiación externa de otras administraciones.
Apenas unas horas antes, el documento económico del nuevo año fue aprobado por el Pleno de la Corporación solo con los votos del PP dado que los grupos de la oposición (PSOE y CC) votaron en contra.
Los socialistas presentaron 36 enmiendas de las cuales solo fueron aceptadas 4, mientras que las propuestas de CC fueron todas rechazadas.
La edil de Hacienda desglosó las cantidades destinadas a cada área e hizo una comparativa con el total invertido en cada una de ellas en los casi tres años de mandato. La partida mayor es para la gestión de las empresas públicas de servicios (Realserv), aguas (Aquare) y Radio Realejos, con casi once millones de euros, un 16,5% más que en 2025. Le sigue el gasto social, que se lleva 7,38 millones de euros, una cifra que representa en torno al 17% del total del presupuesto y que se repartirá entre los distintos programas de atención a mayores, personas con discapacidad, igualdad, ayuda a domicilio, y diferentes subvenciones.
La dotación presupuestaria para Seguridad y Emergencias crece hasta los 4.593.755 euros y permitirá no solo incrementar la plantilla de la Policía Local con siete nuevos agentes que se sumarán a los 8 incorporados este año, sino también el equipamiento. Además, se incluyen las subvenciones a Protección Civil y Bomberos Voluntarios.
Tanto González como Domínguez hicieron especial hincapié en el Plan de Barrios, dotado con 3,8 millones de euros que incluye obras en todos los núcleos del municipio además de proyectos históricamente demandados por la ciudadanía realejera, como el Museo de Fiestas y Tradiciones, la renovación del Teatro Cine Realejos, la rehabilitación de La Gorvorana, la construcción de la piscina municipal y el nuevo polideportivo y la reciente adquisición del cine Viera. A ellos se suman el futuro parque urbano sostenible y refugio climático de Toscal Longuera, el nuevo polideportivo techado en Icod el Alto, y la reforma integral del antiguo Colegio San Agustín.
Las áreas de Comercio, Consumo y Empleo, Turismo y Fiestas y Juventud y Educación alcanzan los 1,5 millones de euros, mientras que la de Nuevas Tecnologías manejará un presupuesto de 900.000 euros, Deportes 702.687 euros y Movilidad y Transporte, una cantidad similar.
Por último, en Agricultura y Medio Ambiente se invertirán 300.000 euros y en Bienestar Animal, 170.000.
El portavoz de los socialistas, Eladio Hernández, justificó el rechazo de su grupo debido a que “no son los presupuestos que representan a la ciudadanía, ya que se destina casi 500.000 euros en publicidad y propaganda”. Tampoco están de acuerdo con la subida “desproporcionada de algunas partidas, de un ejercicio a otro”, ni el número de altos cargos en la estructura de gobierno.
Críticas de la oposición
Hernández consideró que “no hay grandes acuerdos y partidas que veamos bien representadas al PSOE de Los Realejos”. Además, le reprochó al gobierno que vuelva a aprobar las mismas enmiendas del PSOE que en el ejercicio anterior cuando, a su juicio, había partidas más interesantes, como una destinada al Mercadillo del Agricultor, “para el que no se prevé ninguna cantidad en la cuenta de 2026”, o la recuperación de los bonos consumo.
En el caso de CC, las propuestas fueron rechazadas en su totalidad porque, según el alcalde, todas iban dirigidas a la fiscalidad. Su portavoz, Jorge Amaro, criticó el rechazo a la eliminación de la plusvalía municipal, también por parte del PSOE, un impuesto que grava las compraventas, donaciones y herencias. En su opinión, era una apuesta firme de los nacionalistas por “estimular el acceso a la vivienda de sus vecinos, entre otros beneficios que reportaba esta medida”.