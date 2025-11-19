El cementerio junto a la playa de Las Teresitas ya tiene fecha de reinauguración

El santacrucero pueblo de San Andrés está de enhorabuena. El próximo 9 de diciembre, a las 12.30 horas, tendrá lugar la inauguración del reformado cementerio Traslarena, ubicado junto a la playa de Las Teresitas, una vez que ha concluido la primera fase de los trabajos de reforma de este camposanto, con 132 años de historia, que ha llevado a cabo la Consejería de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias.
Después de una larga lucha vecinal en defensa de esta necrópolis, en 2023 se selló un acuerdo entre el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Santa Cruz para impulsar su rehabilitación, con el objetivo de recuperarlo como espacio de memoria gracias a unas obras que se pusieron en marcha el pasado junio y que han incluido la restauración de la capilla, un centro de interpretación, el antiguo camino de piedras y sus cipreses o la retirada de la valla de publicidad trasera.
Según informó ayer la Asociación de Vecinos El Pescador, impulsora de la reforma del cementerio, “el compromiso del Gobierno es terminar de acometer varios detalles que faltan en 2026, en concreto los relativos a las cruces, cunas, lápidas, puerta de entrada o alumbrado. Pero lo más importante ya está”. Asimismo, en la inauguración se repartirá un libro conmemorativo a los asistentes.