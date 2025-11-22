El Estado cumple la orden sobre los menores solicitantes de asilo

El Gobierno de España ha dado por cumplida la orden emitida por el Tribunal Supremo de acoger a los menores migrantes no acompañados que habían pedido asilo en Canarias tras integrar en su red estatal de protección internacional a alrededor de 700 niños y adolescentes.
Así lo señala el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuando se cumple el plazo “improrrogable de 15 días” que estableció el Supremo para derivar a todos los menores desde los centros que gestiona la comunidad a los del sistema de protección internacional estatal.
De esta forma, el Ejecutivo central dice cumplir “en tiempo y forma” con este último requerimiento, pero se trata del tercer aviso que le da el alto tribunal: la primera orden la emitió el 25 de marzo y en ese momento dio al Gobierno un plazo -también “improrrogable- de 10 días para hacerse cargo de los jóvenes.
El requerimiento responde a una medida cautelar solicitada por el Gobierno de Canarias ante la saturación de sus recursos para atender a todos los menores extranjeros que llegan a las Islas, bajo el argumento de que, en este caso, el cuidado de los jóvenes es competencia del Estado por tratarse de peticionarios de asilo.
Los menores afectados por los autos son niños y adolescentes procedentes del África subsahariana -en su mayoría de Mali y varones, aunque cada vez hay más chicas- que han huido solos de conflictos armados, del hambre y de la crisis climática, en muchos casos enviados por sus propias familias para que puedan salvarse y tener un proyecto de vida digno.
La Secretaría de Estado de Migraciones ha ofrecido hasta la fecha 817 plazas, de las que quedan por cubrir alrededor de un centenar, que podrán completarse a medida que el Gobierno canario vaya realizando los traslados y trámites pertinentes.
679 menores acogidos por el Estado
Por su parte, la consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, precisó ayer a la prensa que el Gobierno central se ha hecho cargo de 679 jóvenes, de los cuales 336 han sido trasladados a la Península y 343 permanecen en las Islas, acogidos en recursos del Estado.
En total, han sido 919 los chicos y chicas involucrados, ya que otros 240 han cumplido la mayoría de edad por “la tardanza en el proceso” y también han sido integrados en el sistema de acogida nacional, como cualquier adulto solicitante en situación de vulnerabilidad económica pero con un acceso que se ha tramitado de forma prioritaria.
Red de acogida
Fuentes del Ministerio subrayaron “las dificultades y complejidad” del mandato judicial, al tratarse de “niños y niñas especialmente vulnerables” que el Gobierno ha tenido que integrar en su sistema tras modificarlo “completamente”, ya que hasta ahora solo atendía a adultos y a menores con sus familias.
Para ello, ha habilitado un centro de valoración y derivación en Canarias 50 -ubicado en Las Palmas de Gran Canaria- a modo de transición, además de abrir varios centros en diversas localidades de la península.
Los dos centros en Canarias, entre ellos el Colegio León, tienen “un carácter de permanencia vinculado a las circunstancias individualizadas de cada menor” y en ellos se valorará el grado de integración de los jóvenes en las islas, así como, si procede, su tránsito a la vida adulta.
El Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, recalcó que “el gobierno de España está comprometido en el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo en relación a los menores que han solicitado asilo. Saben que eso lleva también una tramitación de de entrevistas y de valoración de esa petición de protección internacional que realiza el menor”. Insistió en que siguiendo el auto del Tribunal Supremo, el Estado “va a colaborar y va a seguir colaborando en esa materia.
Sistema tensionado
La consejera Candelaria Delgado advirtió ayer que el sistema de protección reigonal “sigue tensionado” porque esta es la situación en la que se encuentran sus recursos educativos, sanitarios y sociales, ya que, aunque se ha cedido la guarda y custodia al Estado, la tutela sigue siendo de la comunidad.
Canarias confirmó que aún se harán derivaciones durante el fin de semana y que hay menores cuyos casos se resolverán las próximas semanas de manera individual, algunos con arraigo en el Archipiélago. 300 menores siguen estando en centros gestionados por el Gobierno regional, y que deben ser reubicados, y hay alrededor de 70 que el Estado no reconoce como solicitantes de asilo y “nosotros consideramos que si son de protección internacional”, señaló la directora general de Infancia y Familia, Sandra Rodríguez.
Sobre los 343 menores solicitantes de asilo a cargo del Estado, en el Canarias 50 (continúan unas 200) y el Colegio León (sobre 150), Rodríguez recalcó que “terminar de cumplir es que se queden en unos centros de acogida permanentes y adecuados para su atención”, por eso “quedan flecos para seguir trabajando las próximas semanas hasta que se resuelva su efectiva acogida”, además de aquellos que quieren quedarse.