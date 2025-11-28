El monte submarino al sur de El Hierro con uno de los mayores depósitos de telurio: la disputa entre Marruecos y España por el tesoro del Atlántico

El futuro del monte submarino Tropic, situado a unas 269 millas náuticas al sur de El Hierro, ya no es solo una cuestión geológica. Este volcán apagado, que se encuentra a unos 1.000 metros de profundidad y que es considerado uno de los puntos con mayor concentración de telurio del planeta, ha entrado en la agenda política de Marruecos y en el radar diplomático de España. Para Canarias, esta disputa afecta a la delimitación de aguas y al acceso a recursos estratégicos.
Tropic forma parte de las llamadas “abuelas canarias”, unos montes submarinos más antiguos que las islas actuales. Las investigaciones indican que contiene telurio, cobalto, níquel, vanadio y tierras raras en concentraciones muy elevadas . Investigaciones difundidas por universidades británicas estiman que podría albergar unas 2.600 toneladas de telurio, lo que supondría cerca del 5 % de las reservas mundiales conocidas.
Tropic y el telurio
Esta formación se encuentra fuera de la Zona Económica Exclusiva tanto de España como de Marruecos, lo que deja cualquier derecho sobre sus recursos en manos de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta permite ampliar la plataforma continental hasta las 350 millas si se demuestra su “continuidad geológica”. España presentó una solicitud en 2014 ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Aún sigue en revisión.
En ese marco, para los especialistas del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) tanto el Tropic, como el resto de los montes de su entorno (dentro de las 200 millas españolas) son unas “Canarias prehistóricas” que podrían haber surgido del mismo punto caliente de la corteza terrestre que las actuales.
Marruecos movió ficha seis años después. En 2020, su Parlamento aprobó redefinir su mar territorial y su Zona Económica Exclusiva, incorporando las aguas frente al Sáhara Occidental. Ese trazado genera solapes con las aguas proyectadas al sur de Canarias y trasladó el debate del plano técnico al político. La situación es especialmente compleja dado que España no reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Mientras, en la carrera por el Tropic, Rabat usa ese territorio como base para justificar su proyección marítima. Una situación diplomática y territorial atípica y sui géneris.
Tras la crisis diplomática de 2021, ya en 2022, España calificó el plan marroquí de autonomía para estos territorios como “la base más seria, realista y creíble” y se comprometió a reactivar la delimitación marítima en el Atlántico. También se abrió la posibilidad de revisar la gestión del espacio aéreo que afecta al Sáhara, parte del cual se controla desde Gran Canaria.
En ese nuevo clima, el medio especializado Atalayar, con una línea editorial muy cercana a las tesis marroquíes, publicó recientemente un extenso estudio proponiendo un “reconocimiento del ejercicio soberano” de Marruecos sobre sus “provincias del Sur” y, de igual forma, de España sobre Canarias. A partir de ahí, avanza sobre una delimitación marítima y trata la creación de una zona de desarrollo conjunto alrededor del Tropic.
El documento sugiere además que Marruecos asuma progresivamente la gestión del espacio aéreo sahariano.
Varios analistas de geopolítica leen este artículo como un “globo sonda”. Al sol de hoy, el Tropic sigue siendo un gigante bajo el océano por el que la pelea para obtener sus recursos ya ha empezado.