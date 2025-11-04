El mayor festival de reggaeton antiguo vuelve a Tenerife: artistas, fecha y entradas

El festival I Love Reggaeton volverá a Tenerife el viernes 7 de noviembre de 2025, tras el éxito de sus dos ediciones anteriores en Canarias. El evento, que reúne a los grandes referentes del reggaeton clásico, el electrolatino, el dembow y la bachata, tendrá lugar en el Recinto Portuario de Santa Cruz de Tenerife, donde se espera repetir el lleno absoluto del año anterior.
La historia del festival en el Archipiélago comenzó en 2022, cuando hizo su debut en el Estadio Gran Canaria ante más de 12.000 asistentes, agotando todas las entradas. En 2023 repitió la fórmula en Santa Cruz de Tenerife, consolidando su conexión con el público canario. Ahora, en el marco de su gira nacional 2025, el festival vuelve a programar la Isla, impulsado por “la gran aceptación del público”.
“El éxito de nuestros shows se debe al sello inconfundible de la promotora, que no es otro que crear conceptos de entretenimiento únicos”, explica Felipe Menéndez, director general de Sharemusic!, empresa organizadora.
Cartel confirmado
El cartel de esta edición reúne a varios de los nombres más destacados que marcaron el origen del reggaeton y electrolatino, artistas que ponen el ritmo a himnos inolvidables en discotecas, coches y verbenas. Sobre el escenario del Recinto Portuario actuarán Omega, Fuego, Fulanito, Lorna, Danny Romero, Carlitos Rossy, Dame + Gasolina DJs, El Chuape, Xriz, Dixson Waz, Jose de Rico, Dr. Bellido, Pilson y Clase A, un listado que promete una noche de nostalgia, perreo y clásicos imposibles de no cantar.
El festival promete “más música, más perreo y más diversión” en un espectáculo que reunirá en un mismo escenario a artistas responsables de algunos de los mayores himnos del género. La organización ya avisa: “Tenerife… no estás preparada para lo que se viene… porque el primer reggaetón nunca se olvida”.
Entradas y más información
La venta de entradas ya está disponible a través de la web oficial del evento: I Love Reggaeton Tenerife.