Leire Martínez, sobre su concierto en Tenerife: “Habrá alguna pequeña sorpresa”

Leire Martínez regresará este domingo, 13 de septiembre, a Tenerife para actuar en la primera edición del Summer Pop Tenerife by LOS40, que reunirá en el Recinto Ferial de Santa Cruz a artistas como La Pantera, Lucho RK, Álvaro de Luna, Ruslana, Danny Romero y Lewis Potter.
La artista guipuzcoana llegará a la Isla en plena nueva etapa profesional, un momento que define desde la “libertad creativa” y en el que quiere probar nuevos caminos sin quedar condicionada por etiquetas.
“Me apetece explorar, probar cosas y no ponerme demasiadas etiquetas”, explica Martínez en una entrevista previa al festival. Su objetivo, añade, es que sus próximos proyectos “tengan verdad” y que quienes escuchen sus canciones puedan sentirlas como propias.
Su actuación será uno de los principales reclamos de un festival que celebrará su primera edición este 13 de septiembre en el Recinto Ferial de Tenerife. Los conciertos comenzarán a las 16.00 horas y el programa contempla más de seis horas de música en directo.
Una nueva etapa para Leire Martínez
Después de años de trayectoria, Martínez asegura afrontar este periodo profesional “con mucha ilusión y también con mucha curiosidad”.
No identifica un único momento como punto de inflexión de su carrera. Prefiere hablar de un proceso formado por distintas etapas, decisiones y cambios que le han permitido evolucionar como artista.
“Mi carrera ha estado marcada por diferentes etapas que me han hecho crecer tanto personal como profesionalmente”, señala.
Esa evolución también condiciona su relación con una industria musical marcada cada vez más por las tendencias y la velocidad con la que aparecen nuevos sonidos.
Martínez sostiene que observa esos cambios, aunque intenta evitar que determinen su identidad artística.
“Creo que evolucionar es necesario y bonito, siempre que esa evolución nazca de la curiosidad y no de la necesidad de encajar”, afirma.
“El directo sigue siendo algo que me emociona muchísimo”
Pese a los cambios profesionales, hay una parte de su trabajo que permanece intacta: los conciertos.
“El directo sigue siendo algo que me emociona muchísimo”, asegura. Para la cantante, compartir las canciones con personas que han acudido expresamente a escucharla continúa siendo uno de los principales estímulos de su carrera.
Ese contacto con el público tendrá una nueva cita en Tenerife durante el Summer Pop Tenerife, donde prepara una actuación adaptada al formato del festival.
“Van a encontrar un concierto muy enérgico, canciones que forman parte de mi trayectoria y también una parte de esta nueva etapa que estoy viviendo”, adelanta.
Además, confirma que habrá algún elemento especial durante su paso por el escenario: “Siempre me gusta guardar alguna pequeña sorpresa, así que tendrán que venir para descubrirla”.
Leire Martínez vuelve a Tenerife
La cantante reconoce que su regreso a las Islas supone también un incentivo añadido.
“Volver a Tenerife siempre es un placer, así que tengo muchas ganas de vivir esa noche”, explica.
Martínez considera que los festivales permiten reunir públicos y artistas diferentes y generan una dinámica distinta a la de un concierto convencional.
Su preparación combina una parte técnica con otra centrada en la respuesta de quienes están frente al escenario. “Cada lugar y cada público son diferentes”, señala.
Una carrera sin prisas ni necesidad de encajar
De cara al futuro, Leire Martínez quiere seguir escribiendo canciones que la representen y llevarlas a nuevos escenarios.
También reivindica la importancia de no adaptar cada proyecto a la inmediatez que domina buena parte de la industria.
“Hay cosas que necesitan tiempo y creo que la música es una de ellas”, sostiene. “Vivimos en un momento en el que todo sucede muy rápido, pero una canción puede acompañarte durante años”.
Para quienes intentan abrirse camino en la música, su consejo pasa por la constancia y por desarrollar una identidad propia.
“Que trabajen muchísimo, que sean constantes y que no tengan miedo a equivocarse”, afirma. A su juicio, la personalidad y la autenticidad mantienen su valor incluso cuando cambian las tendencias.
Martínez cerrará esta nueva visita a Tenerife con un mensaje dirigido directamente a quienes acudirán al festival: “Nos vemos en Tenerife para cantar, disfrutar y pasarlo muy bien juntos”.
El Summer Pop Tenerife by LOS40 se celebrará el domingo en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. La organización mantiene entradas a la venta desde 45 euros y ha confirmado un cartel que también incluye a artistas como La Pantera, Lucho RK, Álvaro de Luna, Ruslana, Locoplaya, Danny Romero y Lewis Potter.