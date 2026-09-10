Sorpresa en Canarias: L4s Ku4tro debutará junto a Elvis Crespo

L4s Ku4tro estrenará su nueva etapa sobre un escenario de Canarias el próximo 26 de septiembre en Tazacorte, La Palma. La formación compartirá cartel con Elvis Crespo en TLP Music 2026, según ha anunciado la organización del festival.
El grupo, integrado por Alicia, Sofía, Raquel y Mayte, afronta así uno de sus primeros grandes compromisos después de iniciar su proyecto independiente tras su salida de Nueva Línea.
La organización de TLP Music ha presentado la incorporación como una de las sorpresas de la edición de este año y señala que será la presentación del nuevo grupo en las Islas dentro de esta nueva etapa.
“Comienzan una nueva era y no hay mejor escenario para la presentación en Canarias que compartiendo una noche tan especial junto a Elvis Crespo en La Palma”, señala el festival en sus redes sociales.
L4S KU4TRO inicia una nueva etapa
La formación dio a conocer públicamente su nuevo nombre a comienzos de septiembre, después de que sus cuatro componentes abandonaran la orquesta Nueva Línea durante este verano.
Su propuesta mantiene una fuerte vinculación con la música de verbena, aunque con la intención de actualizar su sonido y desarrollar un proyecto propio. Las cuatro artistas han explicado que buscan combinar canciones reconocibles con una propuesta renovada.
Antes de este concierto, L4S KU4TRO ya realizó una aparición conjunta bajo su nueva identidad al acompañar a Quevedo sobre el escenario durante los Premios Juventud celebrados en Starlite Marbella.
Elvis Crespo, principal reclamo de TLP Music en La Palma
La cita tendrá lugar el 26 de septiembre en el Polideportivo Municipal de Tazacorte, dentro de la programación de TLP Music 2026.
La fecha y el recinto también aparecen confirmados en la plataforma oficial de venta de entradas Tomaticket, que sitúa el concierto el 26 de septiembre en el Polideportivo Municipal de Tazacorte. En el cartel anunciado previamente figura también Tropicana’s Orquesta.
El Ayuntamiento de Tazacorte incluye igualmente en su programación oficial el concierto de Elvis Crespo para esa misma fecha.