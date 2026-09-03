Por fin se confirma: las cuatro exintegrantes de Nueva Línea ya tienen nuevo grupo y así lo han anunciado

Alicia, Sofía, Raquel y Mayte han confirmado este jueves el que será su nuevo proyecto musical después de su salida de Nueva Línea. Las cuatro artistas han presentado en redes sociales L4S KU4TRO, el grupo con el que continuarán juntas su trayectoria tras una salida inesperada de la orquesta durante la temporada de verano.
El anuncio despeja así una de las grandes incógnitas que había quedado abierta después de que Nueva Línea comunicara la salida de sus cuatro cantantes en plena gira. La formación explicó entonces que la decisión estaba relacionada con “diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo”.
Ahora, casi dos meses después, las cuatro han decidido dar el siguiente paso juntas. Lo han hecho con un mensaje publicado en la cuenta oficial de L4S KU4TRO, en el que explican tanto el origen del nombre como la relación que mantienen después de la etapa vivida en Nueva Línea.
Así es L4S KU4TRO, el nuevo grupo
“Hay nombres que simplemente se eligen, y otros que terminan teniendo un significado mucho más grande de lo que imaginabas. El nuestro nació casi sin darnos cuenta: L4S KU4TRO”, explican las cuatro artistas en la publicación con la que han presentado oficialmente el proyecto.
El nombre surgió, según relatan, mientras se encontraban en un aeropuerto y afrontaban un futuro profesional que todavía no tenían claro.
“En pleno aeropuerto y con la maleta llena de dudas, nos hicimos una promesa: no soltarnos la mano nunca”, cuentan.
La publicación deja claro que el nuevo grupo pretende mantener unidas a las cuatro integrantes después de los acontecimientos de los últimos meses.
“Nos tocó vivir momentos difíciles, pero ahí estuvimos, sirviéndonos de escudo”, aseguran.
Las artistas también recuerdan el apoyo que recibieron de sus seguidores durante ese periodo. Según explican, ese respaldo fue determinante para afrontar una etapa que reconocen haber vivido con incertidumbre.
De Nueva Línea a un nuevo proyecto juntas
La creación de L4S KU4TRO se produce después de uno de los años de mayor exposición pública de las cuatro artistas.
Su paso por Nueva Línea las llevó a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la orquesta. Sus interpretaciones de Una noche de copas y Un beso alcanzaron una notable repercusión en redes sociales y ampliaron su popularidad más allá del circuito de las orquestas.
Uno de los momentos más destacados llegó con Quevedo, que contó con las cuatro para su canción Al Golpito. El videoclip de este tema se estrenó precisamente después del anuncio de su salida de Nueva Línea y volvió a situarlas en el foco nacional.
“Ya no hay dudas, tampoco hay miedo”
El mensaje de presentación marca un nuevo punto de partida para Alicia, Sofía, Raquel y Mayte.
“Aún con miedo, sentimos al otro lado de la pantalla un apoyo gigante que nos dio la fuerza que nos faltaba”, explican.
Las cuatro aseguran que la experiencia de los últimos meses terminó reforzando su vínculo personal y profesional. Por eso, su presentación no se limita a anunciar un nuevo nombre artístico.
“Hoy no solo volvemos, venimos a dejar claro quiénes somos”, señalan.
El mensaje termina con una declaración de intenciones sobre su futuro conjunto: “Porque cuando la conexión es real, nada ni nadie la rompe”.
Y una última frase resume el nuevo proyecto: “Para siempre seremos L4S KU4TRO”.
Con esta presentación, las cuatro artistas ponen nombre al proyecto que habían mantenido en suspense desde su salida de Nueva Línea y abren una nueva etapa profesional juntas.