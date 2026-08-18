Las excomponentes de Nueva Línea actúan en Tenerife y dan nuevas pistas sobre el nombre del grupo

Sofía, Raquel, Mayte y Alicia han vuelto a subirse juntas a un escenario. Las cuatro excomponentes de Nueva Línea protagonizaron este sábado, 15 de agosto, una de las actuaciones más esperadas del 20 aniversario de la orquesta Tropin, celebrada en Fasnia.
La reaparición supone la primera vez que las cuatro vocalistas actúan juntas después de su salida de Nueva Línea, una etapa tras la que ya habían despertado expectación al trascender que preparaban un nuevo proyecto musical.
Su regreso conjunto ante el público no ha hecho más que alimentar las incógnitas sobre esa nueva aventura. Entre sus seguidores existe especial interés por conocer cuál será el nombre de la formación, qué estilo seguirán y cuándo podrán escucharse sus primeras canciones o actuaciones bajo esta nueva etapa.
Y su paso por el escenario de Fasnia podría haber dejado las primeras pistas. Tras la actuación, Javi Hoyos compartió un vídeo en el que puede verse a Sofía, Raquel, Mayte y Alicia sobre el escenario luciendo camisetas con varios elementos que han llamado la atención de sus seguidores.
En la parte trasera aparece el número 444, una cifra a la que popularmente se atribuyen distintos significados relacionados con la espiritualidad, la estabilidad o los nuevos comienzos. Sin embargo, otro detalle resulta todavía más llamativo de cara al futuro profesional de las cuatro artistas.
Debajo del número aparecen las letras “LK”, unas iniciales que podrían estar relacionadas con el nombre de la nueva formación musical. Por ahora, las protagonistas no han confirmado públicamente que ese sea su significado, por lo que se mantiene la incógnita sobre la identidad con la que emprenderán esta nueva etapa.
@javihoyosmartinez Las excomponentes de Nueva Línea reaparecen con un significado en su camiseta #nuevalinea #fasnia #tenerife ♬ sonido original – JaviHoyos
Expectación por el futuro de Sofía, Raquel, Mayte y Alicia
La reaparición de las cuatro vocalistas llega después de meses de interés en torno a su futuro tras abandonar Nueva Línea. El hecho de que hayan vuelto a compartir escenario refuerza las expectativas de quienes esperan verlas nuevamente juntas de manera estable.
La celebración del aniversario de Tropin permitió así comprobar que la conexión musical entre Sofía, Raquel, Mayte y Alicia continúa intacta y, al mismo tiempo, abrió una nueva pregunta entre sus seguidores: ¿son el 444 y las iniciales “LK” las primeras pistas oficiales sobre el grupo que preparan?
De momento, habrá que esperar a los próximos anuncios de las artistas para conocer todos los detalles de un proyecto que, después de su actuación conjunta en Tenerife, comienza a tomar forma ante el público.