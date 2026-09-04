Las excomponentes de Nueva Línea vuelven a cantar ‘Al Golpito’ junto a Quevedo y con nuevo nombre: L4s Ku4tro

Las cuatro exvocalistas de Nueva Línea han vuelto a cantar juntas y lo han hecho por todo lo alto. Alicia Padilla, Sofía Marrero, Raquel González y Mayte Cabrera reaparecieron este jueves sobre el escenario de los Premios Juventud 2026 junto a Quevedo, ya bajo el nombre de su nuevo proyecto musical: L4S KU4TRO.
La esperada aparición tuvo lugar durante la actuación del artista grancanario en la gala celebrada en Starlite Marbella, donde Quevedo interpretó varios de sus grandes éxitos. Tras comenzar con ‘Columbia’, llegó uno de los momentos más esperados de la noche: ‘Al Golpito’. Y esta vez no estuvo solo.
Las cuatro antiguas integrantes de Nueva Línea salieron al escenario para volver a interpretar junto al cantante una canción que marcó una de las colaboraciones canarias más populares de los últimos meses. La actuación sirvió, además, como presentación de L4S KU4TRO ante el público.
Quevedo cambia Nueva Línea por ‘L4S KU4TRO’
El respaldo de Quevedo al nuevo proyecto quedó especialmente claro durante la interpretación. El cantante llegó a modificar una de las referencias de ‘Al Golpito’ para sustituir el nombre de Nueva Línea por L4S KU4TRO, un gesto que no pasó desapercibido y que escenifica la continuidad de su relación musical con Alicia, Sofía, Raquel y Mayte.
La aparición despeja así una de las principales incógnitas que había quedado abierta después de que Nueva Línea comunicara la salida de sus cuatro vocalistas en plena gira.
Casi dos meses después de aquella ruptura, las artistas han decidido continuar juntas e iniciar una nueva etapa profesional bajo una marca propia.
@javihoyosmartinez El detalle de Quevedo con L4S CU4TRO #quevedo #lascuatro #nuevalinea #premiosjuventud ♬ sonido original – JaviHoyos
L4S KU4TRO, el nuevo proyecto
El nacimiento del grupo se había hecho oficial poco antes a través de la cuenta de L4S KU4TRO, donde las cuatro artistas explicaron que el nombre surgió casi de manera natural después de todo lo vivido juntas.
Alicia, Sofía, Raquel y Mayte han destacado que su relación ha terminado trascendiendo el ámbito profesional y que los momentos difíciles vividos durante los últimos meses reforzaron su vínculo. Ahora afrontan una nueva etapa con la intención de seguir actuando juntas y desarrollar un proyecto propio.
Las integrantes de L4S KU4TRO han explicado además que su propuesta busca combinar la música de verbena con un enfoque más actual, recuperando canciones conocidas y adaptándolas a su propia identidad.
Su aparición en los Premios Juventud supone, por tanto, uno de los primeros grandes escaparates del nuevo grupo.
Quevedo también canta ‘La Graciosa’ con Elvis Crespo
La presencia canaria continuó durante la actuación de Quevedo. Después de ‘Al Golpito’, el artista compartió escenario con Elvis Crespo para interpretar ‘La Graciosa’, una colaboración que se ha convertido en uno de los grandes éxitos musicales del verano de 2026.
De esta forma, Quevedo aprovechó su debut sobre el escenario de los Premios Juventud para reivindicar nuevamente sus raíces canarias y, al mismo tiempo, mostrar públicamente su apoyo a la nueva etapa de las cuatro exintegrantes de Nueva Línea.
La imagen de L4S KU4TRO cantando otra vez ‘Al Golpito’ junto a Quevedo deja además un mensaje claro: la salida de Nueva Línea no supone, al menos por ahora, el final de una de las colaboraciones que más repercusión había conseguido dentro y fuera de Canarias.