Jorge Blass estrena en Canarias su nuevo espectáculo de ilusionismo: fechas y escenarios confirmados

El ilusionista madrileño Jorge Blass regresa este mes de octubre a Canarias para estrenar su nueva gira, ‘La Magia de Jorge Blass‘, un espectáculo que recorrerá las islas de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife con cuatro fechas confirmadas, incluida una actuación con todas las entradas agotadas antes de su inicio.
La gira arranca el próximo 1 de octubre en el Auditorio Municipal de Tías, en Lanzarote, a las 19:30 horas. Dos días después, el 3 de octubre, el montaje llegará al Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria a las 21:00 horas. El recorrido continuará en Tenerife el 9 de octubre en el Auditorio Infanta Leonor de Arona, a las 20:30 horas, y finalizará el 10 de octubre en el Auditorio de La Matanza de Acentejo con dos funciones (18:00 y 20:30 horas), cita para la que ya no quedan localidades disponibles.
Qué ofrece el nuevo espectáculo de Jorge Blass
La propuesta escénica de Jorge Blass fusiona el ilusionismo clásico con las posibilidades de las nuevas tecnologías, combinando efectos visuales, humor y un formato altamente participativo para todas las edades. La iniciativa cuenta con el apoyo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), organismo dependiente del Gobierno de Canarias.
El proyecto busca adaptar el lenguaje de la magia al público del siglo XXI. Para ello, la puesta en escena elimina la distancia tradicional con la audiencia, haciendo que los asistentes formen parte activa de los trucos e interaccionen directamente con el artista durante la función.
Un vínculo consolidado con el Archipiélago
El Archipiélago se ha consolidado como una plaza fija en el calendario de trabajo del prestidigitador madrileño, quien utiliza habitualmente los escenarios insulares como punto de partida para el lanzamiento de sus producciones de temporada.
La respuesta del público en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote ratifica la relación de fidelidad entre el mago y la audiencia canaria, una dinámica que vuelve a reflejarse en esta gira con el cartel de entradas agotadas registrado en el municipio de La Matanza antes del arranque de las actuaciones.