El sur de Tenerife pierde 3.067 plazas de vivienda vacacional en un año

Los municipios con mayor músculo pierden casi 400 viviendas de su oferta en el último año; mientras, los incrementos más relevantes se concentran en Arafo, Candelaria y Fasnia
Las plazas de vivienda vacacional enTenerife ya rozan las camas hoteleras
Tras varios años de crecimiento continuado, la evolución de la vivienda vacacional en el Sur muestra ahora un cambio respecto al ejercicio anterior. Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, la comarca registró una pérdida neta de 3.067 plazas, lo que supone un descenso del 5,5% en la oferta disponible, según los datos publicados ayer por el Instituto Canario de Estadística (Istac). Aun así, el volumen total continúa siendo elevado, con 52.374 camas.

Este comportamiento se concentra, sobre todo, en los municipios con mayor músculo turístico: Adeje, Arona y Granadilla, que, pese a mantener la mayor parte de la capacidad vacacional del Sur, presentan caídas en su oferta durante el último año. Adeje pierde 136 viviendas y 1.065 plazas, y Arona recorta 111 viviendas y 1.022 camas.

Por su parte, Granadilla registra la caída más acusada en términos relativos, con 108 menos y una reducción de 490.

El crecimiento no ha sido homogéneo. Este año los incrementos más relevantes no se localizan en los grandes polos turísticos, sino en la comarca sureste.

Arafo se convierte en el municipio con el avance relativo más pronunciado: pasa de 39 a 47 viviendas, un incremento del 20,5 %, y añade 44 nuevas plazas, lo que supone un +23,6% interanual. Su volumen total continúa siendo reducido.

Candelaria sumó 72 nuevas plazas, lo que supone un aumento del 4,5%, y eleva su número de viviendas de 394 a 401, un avance del 1,7%. Fasnia, aunque mantiene estable el número de viviendas (73), registra un incremento en plazas hasta 295, lo que equivale a un 1,4% adicional.

En el extremo contrario, Arona experimenta el mayor recorte en cifras absolutas, sin embargo, sigue concentrando el 32,8% de la capacidad vacacional sureña, con 17.184 camas.

