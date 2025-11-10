El turrón más largo del mundo se hace en Tenerife: apunta esta fecha para degustarlo

El próximo 13 de diciembre el municipio de Santiago del Teide elaborará el turrón más largo del mundo con producto local cuya elaboración contará con cocineros y pasteleros de Acyre Canarias y Madrid, vecinos del municipio, visitantes y público en general.
Dicha actividad comercial está organizada por el Ayuntamiento de Santiago del Teide contando con la colaboración de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Santiago del Teide(ASEMTEIDE), Acyre Canarias y Acyre Madrid.
La antesala de este hito para Santiago del Teide que le permitiría entrar dentro del Récord Guinness se llevó a cabo la semana pasada en la Real Casa de Correos de Madrid en la que el municipio de la mano del alcalde Emilio Navarro y del concejal de Comercio Germán Jiménez presentó una pequeña muestra de lo que en diciembre se espera conseguir.
A través de este evento comercial se impulsará la promoción turística de nuestro municipio como destino gastronómico, así como la promoción de nuestros productos locales como es el caso de la miel y la almendra.
Emilio Navarro señala que “con esta iniciativa queremos proyectar a Santiago del Teide como un referente de calidad, sostenibilidad y sabor. Apostamos por el producto local porque creemos firmemente en su potencial, en su capacidad de crear oportunidades y de situar a nuestro municipio en el mapa por razones que nos llenan de orgullo. El Turrón Más Largo del Mundo será una celebración del talento, de la colaboración entre instituciones, chefs y productores, y sobre todo, un homenaje a nuestros vecinos, que, con su trabajo diario, mantienen vivas nuestras tradiciones. Es un ejemplo de cómo lo local puede inspirar, unir y traspasar fronteras”.