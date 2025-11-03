El Gobierno de Canarias advierte que el episodio de calor dejará temperaturas de 34ºC

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y en las Islas occidentales (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), desde las 12.00 horas de este lunes, 3 de noviembre.
La decisión se adopta basándose en la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otros organismos técnicos, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).
Según la previsión meteorológica, el Archipiélago se verá afectado por un episodio de calor inusual para esta época del año, con temperaturas que podrían superar los 34 grados en medianías y zonas altas.
A ello se suma una humedad relativa baja en niveles medios y altos de la atmósfera, así como la posible entrada de calima, factores que elevan el riesgo de propagación del fuego.
Desde el Ejecutivo autonómico se recuerda que estas condiciones, unidas al viento y a la sequedad del terreno tras semanas sin lluvias, generan un escenario propicio para la aparición de incendios, especialmente en áreas con vegetación densa o en terrenos con cultivos y matorral.
Recomendaciones a la ciudadanía
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha pedido a la población que extreme las precauciones en entornos rurales y forestales, evitando cualquier actividad que pueda generar chispas o llamas. Entre las principales recomendaciones destacan:
- No encender fuego al aire libre ni realizar quemas agrícolas.
- Evitar el uso de maquinaria que pueda producir chispas en zonas forestales.
- No arrojar colillas, vidrios ni restos de combustible.
- Respetar las posibles restricciones de acceso a pistas y senderos.
- Avisar de inmediato al 112 ante cualquier indicio de humo o llama.
Además, el Ejecutivo recuerda que los incendios forestales “no solo ponen en riesgo el entorno natural, sino también zonas habitadas, infraestructuras y vidas humanas”. La ciudadanía puede consultar el estado de la situación y las medidas vigentes a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias y el 1-1-2.