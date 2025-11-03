El Gobierno activa la prealerta en Canarias ante el “inusual” episodio de calor

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales en las Islas Occidentales (El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife) y en Gran Canaria, debido a las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.
La decisión se adopta tras la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otros organismos técnicos, y se enmarca en la aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).
Un episodio de calor inusual para esta época
Según detalla el Gobierno autonómico, el Archipiélago afrontará un episodio de calor “excepcional para la época”, con temperaturas que podrían superar los 30 °C en medianías e incluso alcanzar los 34 °C en algunos puntos. Además, se prevé baja humedad relativa, especialmente en zonas de interior, junto a vientos de componente este y sur y la posible entrada de calima, factores que incrementan el riesgo de propagación del fuego.
Ámbito territorial
- El Hierro
- La Palma
- La Gomera
- Tenerife
- Gran Canaria
Recomendaciones a la ciudadanía
El Ejecutivo canario insta a la población a seguir las indicaciones y consejos de autoprotección emitidos por la Dirección General de Emergencias, a fin de minimizar riesgos y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio.