Canarias, un horno el pleno noviembre: registra la temperaturas máximas del país

Las temperaturas máximas del país en las primeras horas de este lunes se han registrado todas en Canarias, con Tejeda (Gran Canaria) a la cabeza: 29,5 grados a las 9.30 horas.
En La Dehesa-El Pinar de El Hierro y el aeropuerto de Tenerife Sur los termómetros han marcado los 28,5 grados, en Tacoronte, 28,2, en Agaete-Suerte Alta 27,4, en Agulo 27,3, en Tasarte-La Aldea 27,2, en Tijarafe 27, en Agüimes 26,9 y en Lomo Pedro Alfonso-San Bartolomé de Tirajana 26,8.
Todo ello, mientras que en algunos puntos de la Península se han registrado mínimas bajo cero: en Puerto del Pico (Ávila) han llegado a los -3,6 grados, en Cap de Vaqueira (Lleida) a los -3,4, y en Reinosa (Cantabria) a los -2,6.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes apunta a temperaturas altas que podrían alcanzar los 30 grados en puntos del sur de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y este de La Palma, y en amplias zonas de la vertiente sur de Tenerife, y sur, oeste y cumbres de Gran Canaria.
El pasado fin de semana se dio la misma tónica, con Canarias capitalizando las temperaturas máximas de toda España.
En la jornada del domingo se alcanzaron los 32,7 grados en La Dehesa-El Pinar, los 32,3 en Tasarte-La Aldea y los 32 en El Paso, todo ello en un arranque noviembre especialmente cálido.