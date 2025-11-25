La Guardia Civil destapa en Tenerife una estafa que dejó a una víctima sin casa y sin 1.800 euros

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Candelaria han instruido diligencias en las que investigan a una mujer de 49 años, vecina del municipio, como presunta autora de un delito de estafa a través del falso alquiler de una vivienda.
La investigada estafó a su víctima a quien, tras engañarla con diversas excusas a través de un tercero, consiguió convencerla para que en varias ocasiones, al menos tres, le realizara diferentes pagos, tanto en efectivo como por transferencia a cuentas bancarias a nombre de otras personas.
La estafa se inició a través de un anuncio en internet en una página web dedicada a los arrendamientos urbanos, para así posteriormente convencer a la víctima interesada en el alquiler para que le ingresara diferentes cantidades de dinero en cada caso, en concepto de reserva y fianza, siendo el total del dinero estafado 1.800 euros.
Para aportar una mayor sensación de seguridad en el alquiler anunciado, la acusada, a través del tercero que le gestionaba todo pero que supuestamente desconocía la estafa, le enseñó la vivienda, detalla la Guardia Civil en una nota.
Una vez que la víctima realizó los diferentes pagos acordados, la acusada nunca entregó la vivienda a la víctima, poniéndole como excusa que finalmente no le podía alquilar la vivienda porque se la iba a dejar a un familiar, no permitiéndole el acceso y no devolviéndole el dinero estafado.
Tras las denuncias presentadas por la víctima, los agentes iniciaron una investigación gracias a la que reunieron los indicios suficientes que les permitieron esclarecer los hechos delictivos, así como identificar, localizar e investigar a la acusada por un presunto delito de estafa.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.