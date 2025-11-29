“Nos vemos mañana en la fiesta de la Carrera por la Vida”

“Nos vemos este domingo en la fiesta de la Carrera por la Vida” es la frase que más se repite estos días en el sur de Tenerife y en muchos puntos de la Isla. La gran convocatoria solidaria anual de la fundación canaria que preside Brigitte Gypen volverá a obtener una multitudinaria respuesta en la calle. Miles de personas recorrerán, en un ambiente festivo, la distancia que separa el centro comercial Siam Mall y la conocida como Milla de Oro de Playa de Las Américas.
Parece que fue ayer, pero han pasado 20 años desde que por primera vez un grupo de amigas quedara en los exteriores del Auditorio de Tenerife para una caminata con un objetivo: generar conciencia sobre la prevención del cáncer de mama. Aquel puñado de personas que paseó por Santa Cruz fue la semilla de la gran marea rosa que mañana volverá a festejar la vida, llenar de ánimo el depósito de las pacientes y recordar a quienes se llevó la enfermedad.
La entidad organizadora y su plantel de voluntarias llevan meses volcadas en la cita de mañana, con unas últimas semanas frenéticas de trabajo, entregadas en cuerpo y alma a afinar la maquinaria de una convocatoria que el año pasado batió el récord de participación (más de 7.000 personas) y de recaudación (109.130 euros). Las expectativas de este año también apuntan alto. Los más rezagados pueden apuntarse y recoger su camiseta, al precio de 7 euros, en el centro comercial Siam Mall hasta las 20.00 horas de hoy y mañana hasta la salida de la marcha.
La labor de las alrededor de 80 voluntarias -las mujeres son mayoría- abarca múltiples frentes. Sin su participación sería inviable preparar algo tan grande como lo de mañana. Además de atender a nuevas pacientes que se presentan en la Sala Rosa de Adeje y de acompañar a los miembros de la Fundación a entregar sujetadores especiales para las afectadas por la patología, las voluntarias, entre las que hay pacientes con la enfermedad, han preparado las camisetas, elaborado y vendido manualidades (pulseras, zapatitos, llaveros…), participado en desfiles de moda y montado guardia en el Siam Mall todos los sábados de noviembre para inscribir a los participantes.
Mañana toca el arreón final, con el montaje de las carpas, colocación de mesas, distribución del material y las últimas inscripciones. De la mano de los ayuntamientos de Adeje y Arona, la Fundación Canaria Carrera por la Vida ha preparado una gran fiesta desde las 9.30, que incluirá actuaciones musicales y grandes coreografías en los puntos de partida y destino, donde se realizará el sorteo de premios entre todos los participantes.
“Mucha gente quiere colaborar porque ha padecido la enfermedad de cerca, otras nos dicen que lo hacen porque no saben si les va a tocar algún día a ellas”, manifestó a este periódico una de las voluntarias, con cáncer de mama, que no olvida el día que una señora se quedó “paralizada” al ver el stand de productos de la Fundación. “La mujer estaba como impactada, me acerqué a ella y me dijo que en un mes le darían el alta, diez años después de diagnosticarle la enfermedad. Me comentó que había sido muy difícil para ella y entonces le dije que para mí era una fuente de inspiración, porque viendo su caso yo también podía salir”.
Veinte años después, la de mañana no será una cita más. Como tampoco lo será para la madrina de la celebración, Brigitte Gypen, a quien el patronato de la Fundación y la gran familia rosa sorprendió con su designación en la última entrega de premios de la entidad. Un justo reconocimiento a su gran labor y al compromiso mostrado durante estas dos décadas.